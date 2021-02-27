З 1 березня Чернівецька область перебуватиме у "червоному" рівні епідемічної небезпеки.

Сім областей України можуть найближчими днями бути переведені в "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на сторінці в Facebook.

"Варто відмітити, що Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільські області перебувають в помаранчевому рівні епідемічної небезпеки. Тобто ці області потенційно також можуть найближчими днями бути переведені в "червоний" рівень", - написав Ляшко.

Він нагадав, що за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС, з 1 березня Чернівецька область перебуватиме у "червоному" рівні епідемічної небезпеки.

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"З понеділка на території області діятимуть обмеження, які діяли в країні під час жорсткого зимового карантину", - сказав Ляшко.

Головний санлікар також нагадав, за яких умов запроваджується "червоний" рівень:

рівень госпіталізацій протягом останніх 3 днів на 100 тисяч населення перевищує цільовий показник у 60 осіб на 100 тисяч населення;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування протягом останніх 7 днів перевищує цільовий показник у 20%.

"Тенденції поширення захворюваності в області залишаються невтішними. Тижневі темпи зростання кількості пацієнтів у “ковідних” лікарнях пришвидшилися з 15% до 25%. Щодня в ці лікарні госпіталізують на 50-60% більше пацієнтів, ніж виписують", - повідомив Ляшко.

Коронавірус в Україні: карантин в Чернівецькій області

26 лютого обласна комісія ТЕБ та НС вирішила з 27 лютого посилити карантинні обмеження на Буковині.

Згідно з рішенням, з 27 лютого по 9 березня включно в області заборонена робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки; навчальних закладів, окрім установ дошкільної та спеціальної освіти; розважальних центрів. Також не дозволяється проводити масові заходи.

За даними МОЗ, 26 лютого у Чернівецькій області виявлено 670 нових хворих.

Крім того, посилений карантин уже введено з 22 по 28 лютого на Івано-Франківщині. У регіоні діють обмеження "червоної зони", громадський транспорт працює в режимі спецперевезень. Також на Івано-Франківщині створено 16 блок-постів для запобігання поширенню коронавірусу.

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Автор: Олександр Топчій