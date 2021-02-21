​​​​​​​На старті. Що потрібно знати перед щепленням від COVID-19

На стадіонах, у терміналах аеропортів, чи просто неба - світ запустив конвеєр імунізації від COVID-19. Але доки одні борються за кожну краплю в ампулі, інші створюють довкола слова "вакцина" середньовічні забобони та теорії змови. Які уроки Україні варто усвідомити негайно, спираючись на досвід інших країн та що потрібно знати українцям перш ніж зробити перший укол?

Україна: 0 (доз)

У світі вже зроблено понад 200 мільйонів уколів. Лідери з вакцинації - США, Ізраїль, Китай, Британія. Україна поки що - біла пляма. Розпочати мали б вже. Але все ще сподіваємося, що до кінця місяця перші дози можуть отримати медики, які знаходяться в прямому контакті з хворими на коронавірус.

Нині по всій Україні формуються списки лікарів, які готові вакцинуватися. Але й тих, хто сумнівається, немало.

Тим часом їхні колеги вчаться, як правильно вакцину не тільки колоти, а й транспортувати, і розморожувати. От-от мають приїхати 117 тисяч доз від виробника Пфайзер. Безкоштовно. За міжнародною програмою COVAX. І це саме та вакцина, якій потрібен суперхолод до мінус 80 градусів Цельсія. І правильна розморозка.

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«За таких умов буде на центральному складі зберігатися й транспортуватися. Це буде місто Київ. І буде транспортуватися відповідно до потреб при таких же холодових умовах до кінцевих споживачів, до обласних складів», - розповів ТСН.Тижню керівник Національної програми імунізації, завідувач відділу імунізації Центру громадського здоров’я МОЗ України Олександр Заїка.

В регіонах у коробках із сухим льодом, який треба постійно підсипати, вакцина зможе простояти місяць. Спеціальні давачі будуть моніторити, чи не порушено температурний режим. А от у розмороженому стані вона ефективна лише п’ять діб.

«Кожного дня ми будемо знати кількість людей, і поступово її розморожувати до температури +8 градусів. Бригади оперативні будуть в нас її отримувати. І зразу ж будуть щеплювати», - переконує ТСН.Тиждень представник Тернопільщини Євген Станковський.

Однак за словами заступника директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігоря Кузіна, існує проблема: «Людей хтось налякав. Багато країн стикнулися з тим, що за рахунок нестачі інформації, або її невірного трактування, виникають певні побоювання або страхи саме в плані вакцинації від ковіду».

Авторитетна британська Таймс провела розслідування і прямо завила: Росія проводить кампанію з дезінформації проти вакцини від коронавірусу, яку розробляють Оксфордський університет і фармацевтична компанія AstraZeneca.

Список найпопулярніших страхів, він же список побічних реакцій, виглядає так: біль чи припухлість у місці щеплення, слабкість, головний біль, температура, біль у м'язах та суглобах. «А найсерйозніші - параліч лицевого нерва та анафілактичний шок, - розповіла кореспондентка ТСН.Тижня Наталія Ярмола. - Як часто вони зустрічаються і чи загрожують життю? Ми промоніторили досвід країн, які вже щепили мільйони людей».

Америка: 60 млн (доз)

Лідер за кількістю уколів - Сполучені Штати. Щодоби там вакцинують по 1,5 млн американців. Схоже, передвиборча обіцянка новообраного президента Джона Байдена - вакцинувати 100 млн американців за 100 днів - може бути виконана.

Одну або дві дози вакцини від COVID-19 отримали вже понад 60 мільйонів американців. Тобто більше, ніж все населення України. Серед них і наша землячка Тіна Голобородько. Вона – лікарка, яка працює у вогнищі ковіду - Нью-йоркській лікарні. Тепер стала однією з перших, кого щепили. Перед тим, жодних лікарських оглядів. Лише електронна анкета.

«У мене не було абсолютно ніяких проявів. У моїх колег боліла рука, була на наступний день втома. В одного колеги з нашої групи була температура. Всі ці явища пройшли за 24 години», - розповіла Тіна ТСН.Тижню.

По суті, це така сама реакція, як на будь-яку вакцину. Щеплюються американці навіть просто неба, за кермом. Машини шикуються у черги до розгорнутих осередків імунізації. Опитування. Укол. 15 хвилин спостережень за станом. І можна їхати далі.

«Вакцинація проводиться не в медзакладах і навіть часто не медичним персоналом. Тобто в деяких штатах залучили армію, в Нью-Йорку проводили вакцинацію студенти-медики. Залучали всіх, кого могли. Будь-які руки були корисні», - каже Тіна Голобородько.

В Україні вакцинацію проводитимуть 572 мобільні бригади. У складі кожної: дві медсестри, реєстратор, водій і лікар на випадок невідкладної допомоги. «З приводу залучення лікарів точиться найбільше суперечок: чи варто їх відривати від роботи з хворими, аби спостерігати за здоровими», - розповідає кореспондентка ТСН.Тижня Наталія Ярмола.

Лікарка з США має, що сказати з цього приводу, спираючись на власний досвід. «Присутність лікаря, скоріше за все, буде марним. Взагалі потрібно просто правильно навчити людину дозувати вакцину. Правильно її розморожувати, правильно робити ін'єкцію. Ці люди повинні знати ознаки анафілаксиса і що робити - колоти адреналін, який є в кожному місці вакцинації. І його теж може колоти хто завгодно», - розповідає Тіна Голобородько.

Анафілактичний шок – це реакція на укол, яка може проявитися у вигляді утруднення дихання, висипів, опухання губ чи язика протягом перших 30 хвилин. Таке трапляється вкрай рідко, - кажуть імунологи.

«Тут можна говорити про статистику 1 на 100 тисяч вакцинованих. Це тяжкі алергічні реакції. Та статистика, яку ми маємо з різних країн світу, говорить про те, що переважна більшість випадків виникає у перші 15 хвилин. Меншість випадків - до 30 хвилин. Це те, що потребує виконання дуже просто правила - не залишати місця виконання вакцинації до 30 хвилин», - розповів ТСН.Тижню лікар-інфекціоніст Федір Лапій.

У МОЗі кажуть: готові. «Обов’язковою вимогою формування медбригад є наявність кваліфікованого медперсоналу, який буде готовий надати у тому числі невідкладну допомогу при будь-яких станах, які навіть не залежать від імунізації. Обов’язково входить протишокова аптечка», - розповідає Олександр Заїка.

Ізраїль: 7 млн (доз)

Ізраїль. Все його населення - 9 мільйонів осіб. Там вже використали 7 мільйонів ампул. І повністю захистили від ковіду третину населення. Ця країна може стати першою у світі з колективним імунітетом від COVID-19. Про перші ознаки перемоги над вірусом тамтешня влада звітує вже: рівень захворюваності за останні два тижні впав удвічі. Смертність - у чотири рази.

«Вони підписали спеціальний контракт, в якому зобов’язуються передавати фірмі-виробникові всі дані по вакцинації. Ізраїль в цьому плані буде як науковий плацдарм», - розповів ТСН.Тижню керівник секції трансплантації в університетській клініці міста Любек Григорій Лапшин.

Ізраїль, по суті зважився, на науковий експеримент. І нам це на руку. Вже відомо, що про більш серйозні, ніж головний біль чи набряк руки, побічні реакції там повідомляє 130 людей на мільйон вакцинованих. Однак найбільше лікарів турбують випадки паралічу лицевого нерва. Вони поодинокі і не несуть загрози життю, але причини такої реакції ще не вивчені.

«Цей параліч транзисторний, тобто минає. Не залишає по собі наслідків. Не потребує специфічної терапії. Тим не менше, увага до цього є і ведеться спостереження за цими випадками», - каже інфекціоніст Федір Лапій.

Усі дані про побічні реакції ізраїльтяни вносять у спеціальні онлайн-бази. Щось схоже планують запровадити й у нас, - каже заступник директора центру громадського здоров’я Ігор Кузін: «Ми будемо використовувати єдину медичну національну систему, яка буде дозволяти збирати інформацію не лише від лікаря, а й від пацієнта».

До фінішу Ізраїлю ще зовсім трохи. І влада придумала, як схилити людей до уколу. Тут знову експеримент - лише для щеплених відкриваються двері тренажерних залів, басейнів і готелів. Хто не хоче - режим жорсткого локдауну, і живе під замком.

Європа: 48 млн (доз)

Заможна Європа буквально воює за кожну дозу. І програє, якщо порівнювати з тією ж Америкою, чи Ізраїлем. Гроші є, заводи не справляються.

Григорій Лапшин розповідає, що у нього після щеплення (на цьому тижні він зробив вже друге) не було майже ніяких симптомів чи побічних реакцій. Другу дозу вакцини він та його колеги отримали із затримкою. Причина – дефіцит.

«В Євросоюзі немає вакцини. Вона повинна розподілятися між всіма країнами порівну, і її немає. Наразі лише близько 10 тисяч співробітників щеплені. І зараз друга хвиля. В Німеччині щеплені близько 2%. Після першого щеплення пройшло 5 тижнів, хоча нам обіцяли, що буде 3 тижні»,- розповів він ТСН.Тижню.

І це - ще один важливий урок, який Україні треба засвоїти. Чітке планування і розрахунок. Не варто колоти першу дозу, якщо не впевнений, що в державі є запас уколоти другу. Бо це гроші і дефіцитні ліки - на вітер.

Поки відомо, що Україна не буде вакцинувати тих, хто вже перехворів на ковід менше ніж півроку тому. Утім, є ще занадто багато питань, на які весь світ шукає відповіді: скільки тримається імунітет після вакцини? Як часто її доведеться колоти? Наскільки ефективна вона проти нових штамів: південно-африканського чи британського?..

Тим часом навіть вакциновані від ковід-19 Григорій у Німеччині та Тіна в Америці масок і захисних костюмів не знімають. Коронавірус - це вкрай небезпечний і хитрий ворог.

І наостанок, суха статистика для тих, хто вірить лиш фактам.

111 мільйонів людей у світі перехворіли на ковід. Померли 2,5 мільйони. 195 мільйонів людей у світі вакциновано. Смерті - жодної.

Наталія Ярмола, Наталія Фібріг, Ігор Сулій, Андрій Ветошкін, Тимофій Кощій

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