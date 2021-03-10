Міністерство охорони здоров'я України прогнозує збільшення кількості випадків COVID-19 до кінця квітня.

Медична система України готова до третьої хвилі поширення коронавірусної хвороби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду.

"Медична система України готова до третьої хвилі, адже процес посилення її спроможності не зупинявся з початку пандемії", - зазначив він.

Читайте такожУкраїна очікує прибуття вакцини Pfizer від COVID-19 найближчими тижнямиЗа словами прем'єра, забезпечено максимальну кількість ліжкомісць із підведеним киснем, зараз це понад 60 тис.

Третя хвиля поширення коронавірусу в Україні

З 24 лютого в Україні знову запровадили адаптивний карантин з поділом на кольорові зони небезпеки.

4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля поширення COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я України прогнозує збільшення кількості випадків COVID-19 до кінця квітня.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 6 377 осіб, летальних випадків - 219, одужали - 5 687 пацієнтів. Серед нових хворих 309 дітей і 263 медпрацівники.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко