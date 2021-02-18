Південноафриканський штам коронавірусу виявився більш заразним, ніж звичайний варіант.
Про це заявила експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія ван Керкхове, передає РБК-Україна.
При цьому вона переконана, що карантинні заходи повинні допомогти взяти під контроль його поширення.
"Цей штам є більш заразним, як і британський. Але я повинна сказати, що з впровадженням необхідних заходів, у тому числі соціальної дистанції, розповсюдження можна взяти під контроль", - сказала ван Керкхове.
За її словами, поки невідомо, наскільки ефективні вакцини проти південноафриканського штаму.
При цьому, істотної різниці в перебігу хвороби після інфікування новими варіантами не зафіксовано.
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Нові штами коронавірусу: що відомо
- У грудні в Британії виявили новий штам коронавірусу та у зв'язку з цим в Лондоні і на південному сході Англії ввели жорсткі карантинні заходи. Пізніше стало відомо, що в Об'єднаному Королівстві виявлено ще один новий вид коронавірусу.
- Вчені з Великої Британії прогнозують, що новий штам коронавірус, названий VOC 202012/0, на 56% заразніше, ніж відомий раніше, що може викликати збільшення смертності.
- У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великої Британії, Данії, Нідерландів та Австралії, де вже зафіксовані випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.
- Згодом виявили нові штами коронавірусу в ПАР, Бразилії та Німеччині. Вчені припускають, що нові мутації коронавірусу більш заразні, ніж інші варіанти вірусу.
- За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, британський штам коронавірусу виявили в 60 країнах і територіях, південноафриканський - у 23.
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