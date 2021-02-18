Поки невідомо, наскільки ефективні вакцини проти південноафриканського штаму.

Південноафриканський штам коронавірусу виявився більш заразним, ніж звичайний варіант.

Про це заявила експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія ван Керкхове, передає РБК-Україна.

При цьому вона переконана, що карантинні заходи повинні допомогти взяти під контроль його поширення.

"Цей штам є більш заразним, як і британський. Але я повинна сказати, що з впровадженням необхідних заходів, у тому числі соціальної дистанції, розповсюдження можна взяти під контроль", - сказала ван Керкхове.

За її словами, поки невідомо, наскільки ефективні вакцини проти південноафриканського штаму.

При цьому, істотної різниці в перебігу хвороби після інфікування новими варіантами не зафіксовано.

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Нові штами коронавірусу: що відомо

У грудні в Британії виявили новий штам коронавірусу та у зв'язку з цим в Лондоні і на південному сході Англії ввели жорсткі карантинні заходи. Пізніше стало відомо, що в Об'єднаному Королівстві виявлено ще один новий вид коронавірусу.

Вчені з Великої Британії прогнозують, що новий штам коронавірус, названий VOC 202012/0, на 56% заразніше, ніж відомий раніше, що може викликати збільшення смертності.

У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великої Британії, Данії, Нідерландів та Австралії, де вже зафіксовані випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.

Згодом виявили нові штами коронавірусу в ПАР, Бразилії та Німеччині. Вчені припускають, що нові мутації коронавірусу більш заразні, ніж інші варіанти вірусу.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, британський штам коронавірусу виявили в 60 країнах і територіях, південноафриканський - у 23.

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Автор: УНІАН