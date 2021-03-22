Доктор біологічних наук вважає рішення щодо введення жорстких норм карантину своєчасним та раціональним, адже нові штами COVID-19 стрімко поширюються, на відміну від "класичного варіанту", що був раніше.

Пік хворих на коронавірус може бути приблизно через місяць. Посилювати карантинні заходи, навіть запроваджувати локдаун, в Україні варто на старті активнішого поширення інфекції з метою недопущення колапсу у медичній системі.

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Про це розповів академік НАН та НАМН України, доктор біологічних наук, голова Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко, коментуючи питання доцільності запровадження більш жорстких протиепідеміологічних обмежень в деяких регіонах України, пише OBOZREVATEL.

"Я вважаю, що ситуація загрозлива. Ми повинні мати чітку державну позицію з цього приводу. Введення більш суворих норм карантину, навіть і локдауну, має бути на початку збільшення кількості інфікування людей на початку збільшення поширення інфекції. Пік буде, думаю, не раніше, ніж через місяць, може навіть і пізніше. Але цей максимум може бути дуже високим, або помірним. Зараз ми робимо все для того, щоб кількість людей, які будуть інфіковані та захворіють, була якомога меншою", – пояснив академік НАМН.

Комісаренко вважає рішення щодо запровадження жорстких норм карантину своєчасним та раціональним, адже нові штами COVID-19 стрімко поширюються, на відміну від "класичного варіанту", що був раніше.

"Ми з вами є свідками того, що вже є нові варіанти вірусу, які більш агресивні та контагіозні, швидше поширюються. Крім того, є свідчення клініцистів, що і перебіг захворювання спостерігається тяжчий, ніж раніше. Зараз у країні склалася ситуація, що практично в усіх областях раніше чи пізніше буде збільшення кількості інфікованих. Тоді може бути велике навантаження на систему охорони здоров’я", – наголосив Комісаренко.

Самі ж люди, за словами фахівця, повинні і надалі дотримуватися:

маскового режиму, перебуваючи у приміщенні;

дбати про особисту гігієну (мити та дезінфікувати руки);

дотримуватися фізичного дистанціювання між людьми;

провітрювати приміщення та обробляти робочі поверхні;

вакцинуватися проти коронавірусу, у кого є така можливість.

"Вакцинація є зараз єдиним ефективним шляхом запобігання інфікуванню", – додав голова Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО.

Коронавірус в Україні: ситуація на 22 березня 2021 року

Україна опинилася на п'ятому місці в Європі та на дев'ятому місці у світі за поширенням коронавірусу. У країні заразилися 11 145 осіб. Про це свідчать дані онлайн-лічильника Worldometers.

Серед європейських країн найбільше хворих виявили у Франції – 30,5 тисяч, Польщі – 21,8 тисяч, Італії – 20 тисяч і Німеччині – 11 тисяч.

У світі лідерами щодо захворюваності на COVID-19 21 березня виявилися Бразилія – 47,7 тисяч, Індія – 47 тисяч, США – 39 тисяч і Франція – 30 тисяч нових заражених. Слідом у рейтингу Польща, Туреччина, Італія, Німеччина та Україна.

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Автор: Вікторія Гордієнко