Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що завдяки посиленим карантинним заходам ситуацію з COVID-19 стабілізували.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні опівночі в Україні припиняє дію посилений карантин. Спільно нам вдалося стабілізувати ситуацію й розвантажити нашу медичну систему та медпрацівників. Якщо на початок грудня показник пацієнтів із підтвердженим COVID-19 або підозрою становив приблизно 29000, то на сьогодні цифра складає 18651 людина", - зазначив голова МОЗ.
Степанов нагадав, що з 25 січня в Україні діятимуть карантинні обмеження, які були в грудні 2020 року.
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Локдаун в Україні: які обмеження діятимуть з 25 січня
9 грудня 2020 року уряд ухвалив рішення про запровадження в Україні посилених карантинних обмежень з 8 по 24 січня.
З 25 січня по 28 лютого в Україні діятимуть карантинні обмеження "помаранчевої" зони, а також додаткові обмеження, запроваджені у грудні.
Так, згідно з рішенням уряду, на території України буде заборонено:
- проведення у закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу за присутності відвідувачів;
- проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;
- приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше ніж 1 особи на 10 кв. м;
- робота закладів громадського харчування з 23:00 до 07:00 (крім доставки замовлень із собою, при цьому проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00.
- релігійні заходи: у приміщенні за умови присутності більше 1 особи на 5 кв. м (на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 м між присутніми).
- проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) заходів за участю більше ніж 20 осіб та недотримання дистанції у 1,5 м;
- робота кінотеатрів та закладів культури з наповненістю понад 50% місць одного залу;
- діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, - крім готелів;
- відвідування групових занять у професійних та вищих навчальних закладах освіти дозволене групами не більше 20 осіб;
- проведення медзакладами планових госпіталізацій (не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам із онкозахворюваннями, паліативним хворим та випадків, коли є ризик для життя пацієнта тощо);
- діяльність спортивних залів та фітнес-центрів, крім закладів, що можуть забезпечити відвідування не більше 1 особи на 20 кв. м приміщення;
- перебування в громадських місцях, транспорті без вдягнутих захисних масок; перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу; самовільне залишення місця самоізоляції, обсервації;
- відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту;
- проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів) тощо.
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