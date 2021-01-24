З 25 січня по 28 лютого в Україні діятимуть карантинні обмеження "помаранчевої" зони, а також додаткові обмеження, запроваджені у грудні.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що завдяки посиленим карантинним заходам ситуацію з COVID-19 стабілізували.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні опівночі в Україні припиняє дію посилений карантин. Спільно нам вдалося стабілізувати ситуацію й розвантажити нашу медичну систему та медпрацівників. Якщо на початок грудня показник пацієнтів із підтвердженим COVID-19 або підозрою становив приблизно 29000, то на сьогодні цифра складає 18651 людина", - зазначив голова МОЗ.

Степанов нагадав, що з 25 січня в Україні діятимуть карантинні обмеження, які були в грудні 2020 року.

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Локдаун в Україні: які обмеження діятимуть з 25 січня

9 грудня 2020 року уряд ухвалив рішення про запровадження в Україні посилених карантинних обмежень з 8 по 24 січня.

З 25 січня по 28 лютого в Україні діятимуть карантинні обмеження "помаранчевої" зони, а також додаткові обмеження, запроваджені у грудні.

Так, згідно з рішенням уряду, на території України буде заборонено:

проведення у закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу за присутності відвідувачів;

проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;

приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше ніж 1 особи на 10 кв. м;

робота закладів громадського харчування з 23:00 до 07:00 (крім доставки замовлень із собою, при цьому проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00.

релігійні заходи: у приміщенні за умови присутності більше 1 особи на 5 кв. м (на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 м між присутніми).

проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) заходів за участю більше ніж 20 осіб та недотримання дистанції у 1,5 м;

робота кінотеатрів та закладів культури з наповненістю понад 50% місць одного залу;

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, - крім готелів;

відвідування групових занять у професійних та вищих навчальних закладах освіти дозволене групами не більше 20 осіб;

проведення медзакладами планових госпіталізацій (не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам із онкозахворюваннями, паліативним хворим та випадків, коли є ризик для життя пацієнта тощо);

діяльність спортивних залів та фітнес-центрів, крім закладів, що можуть забезпечити відвідування не більше 1 особи на 20 кв. м приміщення;

перебування в громадських місцях, транспорті без вдягнутих захисних масок; перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу; самовільне залишення місця самоізоляції, обсервації;

відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту;

проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів) тощо.

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Автор: Світлана Закелова