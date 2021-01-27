Голова МЗС зазначив, що за допомогою Євросоюзу Угорщина не отримує достатньої кількості вакцин.

Міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пояснив рішення угорської влади закупити російську вакцину Sputnik V від коронавірусу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою прес-конференції в Києві.

"Національним інтересом Угорщини є прискорення процесу щеплень. Щоденно ми маємо 100-150 жертв епідемії. І економіка Угорщини щоденно отримує шкоду порядка 10-15 мільярдів форинтів. І чим скоріше і чим більше людей ми зможемо прищепити, тим скоріше ми зможемо поставити на ноги нашу економіку. Але на жаль, ці закупки проводяться централізованим способом в Європейському Союзі, і ми отримуємо набагато менше доз для щеплень", - сказав Сійярто.

У цьому зв'язку, за його словами, в Угорщині вирішили вести перемовини з Китаєм і Росією, щоби закупити вакцини.

Сійярто сказав, що компетентні органи Угорщини видали дозвіл на закупівлю російської вакцини.

"Якщо угорські органи видадуть дозвіл на китайську вакцину, то звичайно, ми теж будемо її використовувати. Але на території Угорщини можна вживати тільки такі вакцини, які отримали дозволи від національних органів, і ми чекаємо на думку наших спеціалістів", - додав Сійярто.

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Російська вакцина від коронавірусу

Раніше Кулеба наголошував, що Росія нав’язує Україні "гібридну" дискусію про закупівлю своєї вакцини від коронавірусу Sputnik V.

11 серпня 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу Sputnik V. За його словами, одна з його доньок зробила собі нею щеплення.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, які б підтверджували, що вона безпечна й ефективна від COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини у 92%.

24 серпня Путін домовився з Олександром Лукашенком про тестування російської вакцини проти коронавірусу на білорусах, і що Білорусь стане першою країною, куди буде поставлена ця вакцина.

З грудня вакциною Sputnik V в РФ роблять щеплення медпрацівникам та інших громадянам з груп ризику.

У МОЗ України неодноразово заявляли, що ця вакцина не пройшла третю фазу клінічних досліджень, а тому не може використовуватися в Україні.

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Автор: Віталій Саєнко