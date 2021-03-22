Це недотримання населенням протиепідемічних вимог та сезонне підвищення рівня захворюваності на ГРВІ.

У Центрі громадського здоров'я назвали причини збільшення в Україні кількості хворих на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, причини на прес-конференції назвав генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ Роман Родина.

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На його думку, збільшення кількості хворих на COVID-19 відбувається з двох причин.

Зокрема, перша - це порушення населенням протиепідемічних вимог, зокрема, щодо носіння масок, дотримання соціальної дистанції, використання антисептиків, що дозволило б запобігти зараженню.

“Друга причина - це те, що під час аналізу динаміки гострих респіраторних вірусних інфекцій протягом останніх 5-7 років ми бачимо підйом ГРВІ у період лютий-березень", - зазначив Родина.

Гендиректор ЦГЗ уточнив, що, оскільки COVID-19 - це теж ГРВІ та передається від людини до людини так само, як ГРВІ та грип, то й підвищення рівня захворюваності збіглося із сезонним підвищенням рівня захворюваності на ГРВІ.

"Тобто, це вчергове говорить про те, що нам потрібно бути обережними, дотримуватися протиепідемічних заходів для того, щоб вберегтися не лише від COVID-19, а й від грипу, який не менш небезпечний, а також від застудних захворювань", - підкреслив він.

Коронавірус в Україні: останні дані

За даними МОЗ, 21 березня в Україні було зареєстровано 7 тис. 893 нових випадки COVID-19, померли 157 осіб.

На сьогодні жорсткі карантинні обмеження через стрімке поширення захворювання запроваджено у Києві, а також семи областях: Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Одеській, Сумській та Чернівецькій.

З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 1,5 млн осіб, померли – більш як 30 тис.

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Автор: Антоніна Доломанжи