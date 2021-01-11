До стандарту первинної медичної допомоги додано швидкий тест на антиген, результат якого можна отримати через 15 хвилин після тестування.

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) визначила перелік осіб, яким робитимуть швидкі тести на антиген до коронавірусу.

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Про це йдеться в повідомленні НСЗУ за результатами прес-брифінгу.

Зокрема, до стандарту первинної медичної допомоги додано скринінгове обстеження - тестування методом експрес-діагностики - швидкий тест на антиген, результат якого можна отримати через 15 хвилин після тестування.

Зазначається, що швидкі тести надходять до регіональних департаментів охорони здоров'я. Вони ж розподілятимуть потрібну їхню кількість на заклади охорони здоров'я, які надають первинну медичну допомогу.

Кому робитимуть швидкі тести на COVID-19

Отже, скринінгове дослідження на визначення антигену SARS-CoV-2 проводять:

людям з підозрою на COVID-19;

людям з симптомами тяжкого гострого респіраторного синдрому, інших ГРВІ або з ознаками пневмонії;

пацієнтам, які підлягають плановій госпіталізації;

особам, які були у тісному контакті з хворим на COVID-19 та тим, хто повернувся з регіонів, де зафіксовано масштабне поширення коронавірусної хвороби.

У НСЗУ зауважили, що скринінгове дослідження проводиться за умови наявності відповідних тестів у медичному закладі.

Коронавірус в Україні: останні дані

В Україні минулої доби зафіксовано 4 тис. 288 нових випадків COVID-19.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 119 тис. 314 осіб, одужали - 796 тис. 417 осіб, померли - 19 тис. 835. Проведено 5 млн 781 тис. 951 ПЛР-тестування.

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Автор: Костянтин Гончаров