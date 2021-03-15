В Україні в неділю підтвердили 6792 нових випадки коронавірусу, в тому числі 326 у дітей та 109 - у медичних працівників.
Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його інформацією, вчора було госпіталізовано 2497 осіб з коронавірусом, а померли внаслідок захворювання 130 українців. Одужати вдалося 3491 особі.
В неділю було зроблено 17338 ПЛР-тестів, 3236 - ІФА, 7024 - на антиген.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (778), Львівській (552), Київській (464), Дніпропетровській (439) та Вінницькій (426) областях", - зазначив Степанов.
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Коронавірус в Україні: статистика по регіонах:
- м. Київ – 313 випадків;
- Вінницька область – 426 випадків;
- Волинська область – 129 випадків;
- Дніпропетровська область – 439 випадків;
- Донецька область – 85 випадків;
- Житомирська область – 778 випадків;
- Закарпатська – 333 випадки;
- Запорізька область – 61 випадок;
- Івано-Франківська область – 330 випадків;
- Київська область – 464 випадки;
- Кіровоградська область – 10 випадків;
- Луганська – 19 випадків;
- Львівська область – 552 випадки;
- Миколаївська область – 310 випадків;
- Одеська область – 407 випадків;
- Полтавська область – 165 випадків;
- Рівненська область – 111 випадків;
- Сумська область – 197 випадків;
- Тернопільська область – 274 випадки;
- Харківська область – 373 випадки;
- Херсонська область – 53 випадки;
- Хмельницька область – 329 випадків;
- Черкаська область – 144 випадки;
- Чернівецька область – 396 випадків;
- Чернігівська область – 94 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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