За добу кількість офіційно підтверджених випадків захворювання в Україні збільшилася на 6792 - саме в стількох осіб виявили коронавірус 14 березня.

В Україні в неділю підтвердили 6792 нових випадки коронавірусу, в тому числі 326 у дітей та 109 - у медичних працівників.

Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його інформацією, вчора було госпіталізовано 2497 осіб з коронавірусом, а померли внаслідок захворювання 130 українців. Одужати вдалося 3491 особі.

В неділю було зроблено 17338 ПЛР-тестів, 3236 - ІФА, 7024 - на антиген.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (778), Львівській (552), Київській (464), Дніпропетровській (439) та Вінницькій (426) областях", - зазначив Степанов.

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Коронавірус в Україні: статистика по регіонах:

м. Київ – 313 випадків;

Вінницька область – 426 випадків;

Волинська область – 129 випадків;

Дніпропетровська область – 439 випадків;

Донецька область – 85 випадків;

Житомирська область – 778 випадків;

Закарпатська – 333 випадки;

Запорізька область – 61 випадок;

Івано-Франківська область – 330 випадків;

Київська область – 464 випадки;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська – 19 випадків;

Львівська область – 552 випадки;

Миколаївська область – 310 випадків;

Одеська область – 407 випадків;

Полтавська область – 165 випадків;

Рівненська область – 111 випадків;

Сумська область – 197 випадків;

Тернопільська область – 274 випадки;

Харківська область – 373 випадки;

Херсонська область – 53 випадки;

Хмельницька область – 329 випадків;

Черкаська область – 144 випадки;

Чернівецька область – 396 випадків;

Чернігівська область – 94 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Юрій Годован