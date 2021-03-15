Оприлюднено "коронавірусну" статистику станом на ранок 15 березня / фото УНІАН

В Україні в неділю підтвердили 6792 нових випадки коронавірусу, в тому числі 326 у дітей та 109 - у медичних працівників.

Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його інформацією, вчора було госпіталізовано 2497 осіб з коронавірусом, а померли внаслідок захворювання 130 українців. Одужати вдалося 3491 особі.

В неділю було зроблено 17338 ПЛР-тестів, 3236 - ІФА, 7024 - на антиген.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (778), Львівській (552), Київській (464), Дніпропетровській (439) та Вінницькій (426) областях", - зазначив Степанов.

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Коронавірус в Україні: статистика по регіонах:

  • м. Київ – 313 випадків;
  • Вінницька область – 426 випадків;
  • Волинська область – 129 випадків;
  • Дніпропетровська область – 439 випадків;
  • Донецька область – 85 випадків;
  • Житомирська область – 778 випадків;
  • Закарпатська – 333 випадки;
  • Запорізька область – 61 випадок;
  • Івано-Франківська область – 330 випадків;
  • Київська область – 464 випадки;
  • Кіровоградська область – 10 випадків;
  • Луганська – 19 випадків;
  • Львівська область – 552 випадки;
  • Миколаївська область – 310 випадків;
  • Одеська область – 407 випадків;
  • Полтавська область – 165 випадків;
  • Рівненська область – 111 випадків;
  • Сумська область – 197 випадків;
  • Тернопільська область – 274 випадки;
  • Харківська область – 373 випадки;
  • Херсонська область – 53 випадки;
  • Хмельницька область – 329 випадків;
  • Черкаська область – 144 випадки;
  • Чернівецька область – 396 випадків;
  • Чернігівська область – 94 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні: статистика / facebook.com/maksym.stepanov.official/

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Автор: Юрій Годован