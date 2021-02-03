За минулу добу в МОЗ повідомили про 3,2 тисячі нових випадків коронавірусу в країні.

Цифри за кількістю хворих коронавірусом в Україні, які надає МОЗ, не відображають реальної ситуації.

Про це заявив лікар-епідеміолог Андрій Александрін в ефірі каналу "Україна 24".

"Якщо ми подивимося дані, то побачимо значне зниження абсолютної кількості виявлених випадків COVID-19, але при цьому відсоток госпіталізації перевищує позначку в понад 60%. При тому, що в США – 3,5%, у Великобританії – не більше 4%. Це говорить про те, що у нас, на жаль, відсутня якісна система виявлення і робота з контактами. І за 2020 рік Україна не налагодила цю систему. Тому ми не маємо реальних даних в Україні", - заявив лікар.

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Держава, за його словами, має створити ті умови, за яких суспільству буде зручно виконувати ті чи інші епідемічні заходи

"На сьогоднішній день держава не впроваджує системно програму інфекційної безпеки. Якщо ми говоримо про статистичні дані, то буквально тиждень тому у нас прийняли наказ МОЗ Про систему епіднагляду за захворюваннями. Але це просто папірець, його ще потрібно впровадити в державній системі", - додав він.

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Автор: Юрій Годован