За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 2779 осіб, зафіксовано 133 летальних випадки, 12 538 пацієнтів одужали.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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Серед хворих за вчора 95 дітей та 175 медпрацівників. 891 особа була госпіталізована.
Добовий показник захворюваності один з найнижчих за останні чотири місяці. Днем раніше виявили 2516 інфікованих. 28 вересня за добу захворіла 2671 особа, з цього моменту щодня фіксували понад 3000 випадків зараження COVID-19. Також за добу знову одужало значно більше людей, ніж захворіло. Така тенденція спостерігається вже понад два тижні.
Всього вчора провели 32 030 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР - 16589, методом ІФА - 15441.
Найбільше нових випадків виявили в Києві (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) і Харківській (207) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
З початку пандемії в Україні підтвердили коронавірус у 1 мільйона 197 тисяч 107 осіб, одужали - 965 835, померло - 22 057. Активними хворими залишаються 231 272 пацієнти.
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У Києві за минулу добу виявили 375 хворих з коронавірусною інфекцією, 9 людей померли. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Серед нових хворих – 210 жінок віком від 18 до 85 років та 154 чоловіки віком від 23 до 87 років. Також коронавірус виявлено у 4 дівчат віком від 6 місяців до 13 років та 7 хлопчиків від 5 до 17 років. Захворіли, зокрема, 6 медиків.
«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 68, Дарницькому – 62 та Святошинському – 52 випадки», - повідомив Кличко.
До лікарень столиці госпіталізували за добу 42 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
«Усього коронавірус забрав життя 2 тис. 292 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 126 тис. 639», - зазначив Кличко.За його інформацією, за минулу добу зафіксовано 1 тис. 639 випадків одужання від COVID-19, усього коронавірус подолали 60 тис. 152 мешканці Києва.
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