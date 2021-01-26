МОЗ заявляє, що в Україні за добу 25 січня виявили 2 779 нових випадків COVID-19.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 2779 осіб, зафіксовано 133 летальних випадки, 12 538 пацієнтів одужали.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Читайте такожТри сценарії: лікар розповіла, як може розвиватися ситуація з коронавірусом в Україні

Серед хворих за вчора 95 дітей та 175 медпрацівників. 891 особа була госпіталізована.

Добовий показник захворюваності один з найнижчих за останні чотири місяці. Днем раніше виявили 2516 інфікованих. 28 вересня за добу захворіла 2671 особа, з цього моменту щодня фіксували понад 3000 випадків зараження COVID-19. Також за добу знову одужало значно більше людей, ніж захворіло. Така тенденція спостерігається вже понад два тижні.

Всього вчора провели 32 030 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР - 16589, методом ІФА - 15441.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) і Харківській (207) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

З початку пандемії в Україні підтвердили коронавірус у 1 мільйона 197 тисяч 107 осіб, одужали - 965 835, померло - 22 057. Активними хворими залишаються 231 272 пацієнти.

Коронавірус у Києві: статистика на 26 січня

У Києві за минулу добу виявили 375 хворих з коронавірусною інфекцією, 9 людей померли. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

Серед нових хворих – 210 жінок віком від 18 до 85 років та 154 чоловіки віком від 23 до 87 років. Також коронавірус виявлено у 4 дівчат віком від 6 місяців до 13 років та 7 хлопчиків від 5 до 17 років. Захворіли, зокрема, 6 медиків.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 68, Дарницькому – 62 та Святошинському – 52 випадки», - повідомив Кличко.

До лікарень столиці госпіталізували за добу 42 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

«Усього коронавірус забрав життя 2 тис. 292 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 126 тис. 639», - зазначив Кличко.За його інформацією, за минулу добу зафіксовано 1 тис. 639 випадків одужання від COVID-19, усього коронавірус подолали 60 тис. 152 мешканці Києва.

Коронавірус в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автори: Вікторія Гордієнко, Інна Андаліцька