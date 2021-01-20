В Україні станом на 20 січня 2021 року виявлено 4383 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, серед яких 161 дитина та 239 медпрацівників.
Читайте такожМайже 45 тисяч гривень коштував Україні один госпіталізований з коронавірусом у 2020 році - НСЗУПро це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зокрема, за добу госпіталізовано 2 011 осіб; зафіксовано 212 летальних випадків, одужало 14501 особа. Крім цього, проведено тестувань за добу – 45790 (зокрема методом ПЛР – 26792, методом ІФА – 18 998).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 172 038 осіб;
- одужало – 900 749 осіб;
- летальних випадків – 21 258;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 009 914.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях.
Кількість захворювань в областях за добу:
м. Київ – 606 випадків;
Вінницька область – 178 випадків;
Волинська область – 103 випадки;
Дніпропетровська область – 157 випадків;
Донецька область – 208 випадків;
Житомирська область – 92 випадки;
Закарпатська область – 76 випадків;
Запорізька область – 423 випадки;
Івано-Франківська область – 149 випадків;
Київська область – 226 випадків;
Кіровоградська область – 39 випадків;
Луганська область – 76 випадків;
Львівська область – 195 випадків;
Миколаївська область – 114 випадків;
Одеська область – 223 випадки;
Полтавська область – 158 випадків;
Рівненська область – 111 випадків;
Сумська область – 103 випадки;
Тернопільська область – 120 випадків;
Харківська область – 335 випадків;
Херсонська область – 48 випадків;
Хмельницька область – 165 випадків;
Черкаська область – 200 випадків;
Чернівецька область – 198 випадків;
Чернігівська область – 80 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус у Києві: статистика на 20 січня
У Києві за минулу добу зареєстровано 606 нових випадків коронавірусної хвороби СOVID-19, померли 16 пацієнтів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.
«В Києві за минулу добу виявили 606 хворих на коронавірус. Померли 16 людей. Усього за період пандемії в столиці 2227 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні вже 124 тис. 240», - зазначив мер.
За його інформацією, серед виявлених за добу хворих: 360 жінок віком від 18 до 99 років та 223 чоловіки віком від 18 до 89 рокiв, а також 10 дівчаток від одного місяця до 16 років і 13 хлопчиків від двох місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 16 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 59 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Читайте такожВ Україні створять реєстр вакцинованих від COVID-19 осіб
Як зауважив Кличко, одужали за добу в Києві вдвічі більше людей, ніж захворіли - 1251. Усього коронавірус подолали 50 тис 339 жителів столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби в Деснянському – 108, Дарницькому – 101 та Оболонському районах – 83 випадки.
Заповненість ліжок для прийому хворих на COVID-19 становить близько 30%.
«У стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1 тис. 217 хворих на COVID-19, із них 8 дітей. …Заповненість ліжок в комунальних медзакладах - понад 30%», - сказав Кличко.
За його інформацією, на сьогодні 903 пацієнти перебувають у важкому стані.
«На кисневій підтримці знаходяться наразі 1 тис. 013 осіб, до апаратів ШВЛ підключені 29 хворих», - додав мер.
Коронавірус в Україні
- Степанов спростував фейк про використання в Україні ПЛР-тестів на COVID-19 російського виробництва
- Науковці НАН дали позитивний прогноз щодо коронавірусу в Україні
- МОЗ запустило інтерактивну мапу з пунктами безкоштовного тестування на коронавірус
- У МОЗ дали важливу пораду українцям, які хочуть платити гроші за вакцину від коронавірусу
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram