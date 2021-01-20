За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях.

В Україні станом на 20 січня 2021 року виявлено 4383 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, серед яких 161 дитина та 239 медпрацівників.

Читайте такожМайже 45 тисяч гривень коштував Україні один госпіталізований з коронавірусом у 2020 році - НСЗУПро це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зокрема, за добу госпіталізовано 2 011 осіб; зафіксовано 212 летальних випадків, одужало 14501 особа. Крім цього, проведено тестувань за добу – 45790 (зокрема методом ПЛР – 26792, методом ІФА – 18 998).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 172 038 осіб;

одужало – 900 749 осіб;

летальних випадків – 21 258;

проведено ПЛР-тестувань – 6 009 914.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях.

Кількість захворювань в областях за добу:

м. Київ – 606 випадків;

Вінницька область – 178 випадків;

Волинська область – 103 випадки;

Дніпропетровська область – 157 випадків;

Донецька область – 208 випадків;

Житомирська область – 92 випадки;

Закарпатська область – 76 випадків;

Запорізька область – 423 випадки;

Івано-Франківська область – 149 випадків;

Київська область – 226 випадків;

Кіровоградська область – 39 випадків;

Луганська область – 76 випадків;

Львівська область – 195 випадків;

Миколаївська область – 114 випадків;

Одеська область – 223 випадки;

Полтавська область – 158 випадків;

Рівненська область – 111 випадків;

Сумська область – 103 випадки;

Тернопільська область – 120 випадків;

Харківська область – 335 випадків;

Херсонська область – 48 випадків;

Хмельницька область – 165 випадків;

Черкаська область – 200 випадків;

Чернівецька область – 198 випадків;

Чернігівська область – 80 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус у Києві: статистика на 20 січня

У Києві за минулу добу зареєстровано 606 нових випадків коронавірусної хвороби СOVID-19, померли 16 пацієнтів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

«В Києві за минулу добу виявили 606 хворих на коронавірус. Померли 16 людей. Усього за період пандемії в столиці 2227 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні вже 124 тис. 240», - зазначив мер.

За його інформацією, серед виявлених за добу хворих: 360 жінок віком від 18 до 99 років та 223 чоловіки віком від 18 до 89 рокiв, а також 10 дівчаток від одного місяця до 16 років і 13 хлопчиків від двох місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 16 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 59 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Як зауважив Кличко, одужали за добу в Києві вдвічі більше людей, ніж захворіли - 1251. Усього коронавірус подолали 50 тис 339 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби в Деснянському – 108, Дарницькому – 101 та Оболонському районах – 83 випадки.

Заповненість ліжок для прийому хворих на COVID-19 становить близько 30%.

«У стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1 тис. 217 хворих на COVID-19, із них 8 дітей. …Заповненість ліжок в комунальних медзакладах - понад 30%», - сказав Кличко.

За його інформацією, на сьогодні 903 пацієнти перебувають у важкому стані.

«На кисневій підтримці знаходяться наразі 1 тис. 013 осіб, до апаратів ШВЛ підключені 29 хворих», - додав мер.

Коронавірус в Україні

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Автори: Ірина Погоріла, Інна Андаліцька