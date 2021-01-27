За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.

В Україні за добу виявлено 3 776 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, в тому числі захворіли 115 дітей та 172 медпрацівники.

Читайте такожЛікар назвала умову, за якої людство не зможе впоратися з коронавірусомПро це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо у Телеграм-каналі. Зокрема, за добу госпіталізовано 2 430 осіб; зафіксовано 145 летальних випадків, одужало – 14 250 осіб; також проведено тестувань 47 120 (зокрема методом ПЛР – 27 041, методом ІФА – 20 079).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 200 883 особи;

одужало – 980 085 осіб;

летальних випадків – 22 202;

проведено ПЛР-тестувань – 6 152 298.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.

Кількість захворювань в областях за добу:

Вінницька область – 158 випадків;

Волинська область – 76 випадків;

Дніпропетровська область – 188 випадків;

Донецька область – 143 випадки;

Житомирська область – 107 випадків;

Закарпатська область – 86 випадків;

Запорізька область – 204 випадки;

Івано-Франківська область – 167 випадків;

Київська область – 276 випадків;

Кіровоградська область – 48 випадків;

Луганська область – 49 випадків;

Львівська область – 221 випадок;

Миколаївська область – 174 випадки;

Одеська область – 185 випадків;

Полтавська область – 116 випадків;

Рівненська область – 164 випадки;

Сумська область – 85 випадків;

Тернопільська область – 96 випадків;

Харківська область – 238 випадків;

Херсонська область – 64 випадки;

Хмельницька область – 169 випадків;

Черкаська область – 126 випадків;

Чернівецька область – 169 випадків;

Чернігівська область – 30 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус у Києві: дані

У Києві за добу виявили 437 хворих на коронавірус. Померли 16 людей. Усього за період пандемії в столиці 2308 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 127 076. Про це в Телеграм-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Захворіли:

254 жінки віком від 19 до 93 років

161 чоловік віком від 20 до 99 років

2 дівчинки 1 та 2 років і 9 хлопчиків від 1 місяця до 15 років.

18 медиків.

"До лікарень столиці госпіталізували 55 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу в Києві 2201 людина. Усього коронавірус подолали 62 353 мешканці столиці", - повідомив Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 74, Деснянському – 65, Святошинському районі – 64 випадки.

За його даними, у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1099 хворих на коронавірус. Із них 4 дитини. 734 пацієнти - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 870 людей. Під апаратами ШВЛ – 23 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні складає майже 27%.

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Автор: Ірина Погоріла