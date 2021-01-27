В Україні за добу виявлено 3 776 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, в тому числі захворіли 115 дітей та 172 медпрацівники.
Читайте такожЛікар назвала умову, за якої людство не зможе впоратися з коронавірусомПро це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо у Телеграм-каналі. Зокрема, за добу госпіталізовано 2 430 осіб; зафіксовано 145 летальних випадків, одужало – 14 250 осіб; також проведено тестувань 47 120 (зокрема методом ПЛР – 27 041, методом ІФА – 20 079).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 200 883 особи;
- одужало – 980 085 осіб;
- летальних випадків – 22 202;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 152 298.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.
Кількість захворювань в областях за добу:
Вінницька область – 158 випадків;
Волинська область – 76 випадків;
Дніпропетровська область – 188 випадків;
Донецька область – 143 випадки;
Житомирська область – 107 випадків;
Закарпатська область – 86 випадків;
Запорізька область – 204 випадки;
Івано-Франківська область – 167 випадків;
Київська область – 276 випадків;
Кіровоградська область – 48 випадків;
Луганська область – 49 випадків;
Львівська область – 221 випадок;
Миколаївська область – 174 випадки;
Одеська область – 185 випадків;
Полтавська область – 116 випадків;
Рівненська область – 164 випадки;
Сумська область – 85 випадків;
Тернопільська область – 96 випадків;
Харківська область – 238 випадків;
Херсонська область – 64 випадки;
Хмельницька область – 169 випадків;
Черкаська область – 126 випадків;
Чернівецька область – 169 випадків;
Чернігівська область – 30 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус у Києві: дані
У Києві за добу виявили 437 хворих на коронавірус. Померли 16 людей. Усього за період пандемії в столиці 2308 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 127 076. Про це в Телеграм-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Захворіли:
- 254 жінки віком від 19 до 93 років
- 161 чоловік віком від 20 до 99 років
- 2 дівчинки 1 та 2 років і 9 хлопчиків від 1 місяця до 15 років.
- 18 медиків.
"До лікарень столиці госпіталізували 55 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу в Києві 2201 людина. Усього коронавірус подолали 62 353 мешканці столиці", - повідомив Кличко.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 74, Деснянському – 65, Святошинському районі – 64 випадки.
За його даними, у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1099 хворих на коронавірус. Із них 4 дитини. 734 пацієнти - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 870 людей. Під апаратами ШВЛ – 23 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні складає майже 27%.
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