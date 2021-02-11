Лідерами за кількістю інфікованих за добу є Івано-Франківська, Вінницька та Закарпатська області.

В Україні за добу виявлено 5039 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 277 дітей та 281 медпрацівник.

Читайте такожКомпанія Sinovac подала заявку на реєстрацію вакцини від коронавірусу в УкраїніПро це йдеться в Телеграм-каналі Коронавірус_інфо. Зокрема, за добу було госпіталізовано 1784 особи; виписано з лікарень – 2037 осіб; зафіксовано 124 летальних випадків; одужали 6568 осіб; проведено тестувань за добу – 43 126 (зокрема методом ПЛР – 26 739, методом ІФА – 16 387).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 258 094 особи;

одужало – 1 098 944 особи;

летальних випадків – 24 058;

проведено ПЛР-тестувань – 6 474 315.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській областях (367) та Києві (335).

Коронавірус у Києві

У столиці за добу зафіксовано 335 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 131 199). Про це у Телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли

191 жінка віком від 18 до 88 років

124 чоловіка віком від 18 до 89 рокiв

10 дівчаток віком від 10 місяців до 18 років та 10 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.

"Зафіксовано 11 летальних випадків від вірусу (загалом 2484), 42 госпіталізованих пацієнти, 623 людей подолали коронавірус (загалом 83 307)", - повідомив Кличко.

За даними мера, найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (80), Деснянському (71) та Дарницькому (48) районах.

Кількість захворювань в областях за добу:

Вінницька область – 392 випадки;

Волинська область – 125 випадків;

Дніпропетровська область – 306 випадків;

Донецька область – 156 випадків;

Житомирська область – 367 випадків;

Закарпатська область – 368 випадків;

Запорізька область – 182 випадки;

Івано-Франківська область – 482 випадки;

Київська область – 159 випадків;

Кіровоградська область – 37 випадків;

Луганська область – 43 випадки;

Львівська область – 319 випадків;

Миколаївська область – 83 випадки;

Одеська область – 155 випадків;

Полтавська область – 126 випадків;

Рівненська область – 139 випадків;

Сумська область – 102 випадки;

Тернопільська область – 153 випадки;

Харківська область – 232 випадки;

Херсонська область – 42 випадки;

Хмельницька область – 235 випадків;

Черкаська область – 129 випадків;

Чернівецька область – 291 випадок;

Чернігівська область – 81 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Ірина Погоріла