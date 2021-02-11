В Україні за добу виявлено 5039 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 277 дітей та 281 медпрацівник.
Читайте такожКомпанія Sinovac подала заявку на реєстрацію вакцини від коронавірусу в УкраїніПро це йдеться в Телеграм-каналі Коронавірус_інфо. Зокрема, за добу було госпіталізовано 1784 особи; виписано з лікарень – 2037 осіб; зафіксовано 124 летальних випадків; одужали 6568 осіб; проведено тестувань за добу – 43 126 (зокрема методом ПЛР – 26 739, методом ІФА – 16 387).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 258 094 особи;
- одужало – 1 098 944 особи;
- летальних випадків – 24 058;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 474 315.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській областях (367) та Києві (335).
Коронавірус у Києві
У столиці за добу зафіксовано 335 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 131 199). Про це у Телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Захворіли
- 191 жінка віком від 18 до 88 років
- 124 чоловіка віком від 18 до 89 рокiв
- 10 дівчаток віком від 10 місяців до 18 років та 10 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.
"Зафіксовано 11 летальних випадків від вірусу (загалом 2484), 42 госпіталізованих пацієнти, 623 людей подолали коронавірус (загалом 83 307)", - повідомив Кличко.
За даними мера, найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (80), Деснянському (71) та Дарницькому (48) районах.
Кількість захворювань в областях за добу:
Вінницька область – 392 випадки;
Волинська область – 125 випадків;
Дніпропетровська область – 306 випадків;
Донецька область – 156 випадків;
Житомирська область – 367 випадків;
Закарпатська область – 368 випадків;
Запорізька область – 182 випадки;
Івано-Франківська область – 482 випадки;
Київська область – 159 випадків;
Кіровоградська область – 37 випадків;
Луганська область – 43 випадки;
Львівська область – 319 випадків;
Миколаївська область – 83 випадки;
Одеська область – 155 випадків;
Полтавська область – 126 випадків;
Рівненська область – 139 випадків;
Сумська область – 102 випадки;
Тернопільська область – 153 випадки;
Харківська область – 232 випадки;
Херсонська область – 42 випадки;
Хмельницька область – 235 випадків;
Черкаська область – 129 випадків;
Чернівецька область – 291 випадок;
Чернігівська область – 81 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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