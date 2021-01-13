За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях.

За добу в Україні виявлено 6 409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед яких 187 дітей та 367 медпрацівників.

Читайте такожКоронавірус під час локдауну: інфекціоніст розповіла, коли можливий новий пік захворюваності в УкраїніПро це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зокрема за добу було госпіталізовано 2 564 особи; зафіксовано 195 летальних випадків, при цьому одужало 14 503 особи; проведено тестувань за добу – 59 931 (зокрема методом ПЛР – 35 678, методом ІФА – 24 253).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 130 839 осіб;

одужало – 826 871 особа;

летальних випадків – 20 214;

проведено ПЛР-тестувань – 5 841 502.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях.

Кількість захворювань в областях за добу:

м. Київ – 906 випадків;

Вінницька область – 211 випадків;

Волинська область – 143 випадки;

Дніпропетровська область – 105 випадків;

Донецька область – 189 випадків;

Житомирська область – 101 випадок;

Закарпатська область – 100 випадків;

Запорізька область – 529 випадків;

Івано-Франківська область – 134 випадки;

Київська область – 280 випадків;

Кіровоградська область – 117 випадків;

Луганська область – 228 випадків;

Львівська область – 277 випадків;

Миколаївська область – 172 випадки;

Одеська область – 513 випадків;

Полтавська область – 356 випадків;

Рівненська область – 235 випадків;

Сумська область – 159 випадків;

Тернопільська область – 127 випадків;

Харківська область – 521 випадок;

Херсонська область – 141 випадок;

Хмельницька область – 348 випадків;

Черкаська область – 269 випадків;

Чернівецька область – 165 випадків;

Чернігівська область – 83 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус у Києві:

В Києві за добу виявили 906 хворих на коронавірус. Померли 13 людей. Усього за період пандемії в столиці 2128 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні вже 119 392.

Про це у Телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли:

497 жінок віком від 18 до 94 років

375 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв

19 дівчаток від 1 місяця до 14 років та 15 хлопчиків від 1 місяця до 16 років.

25 медиків.

"До лікарень столиці госпіталізували 72 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 848 людей. Усього коронавірус подолали 44 828 мешканців столиці", - написав мер.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 165. У Дарницькому – 160. У Дніпровському – 260. Та в Деснянському районі - 127 випадок.

За даними Кличка, у стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 1393 хворих на коронавірус. Із них 5 дітей. 864 пацієнти - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1170 людей. Під апаратами ШВЛ – 32 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – близько 36%.

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Автор: Ірина Погоріла