В Україні за добу зафіксовано 6911 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 203 дитини та 406 медпрацівників.
Читайте також"Статистика ілюзорна": епідеміологиня оцінила, чи потрібен локдаун саме з 8 січняПро це йдеться в Телеграм-каналі Коронавірус_інфо. Зокрема, за добу госпіталізовано 2 978 осіб; летальних випадків – 228; одужало 14 490 осіб. За добу здійснено 52 968 тестувань (зокрема методом ПЛР – 34 938, методом ІФА – 18 030).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 090 496 осіб;
- одужало – 761 898 осіб;
- летальних випадків – 19 357;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 680 116.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (931), Одеській (668), Запорізькій (622), Київській (596) та Харківській (557) областях.
Кількість захворювань в областях за добу:
- м. Київ – 931 випадок;
- Вінницька область – 158 випадків;
- Волинська область – 135 випадків;
- Дніпропетровська область – 225 випадків;
- Донецька область – 259 випадків;
- Житомирська область – 88 випадків;
- Закарпатська область – 76 випадків;
- Запорізька область – 622 випадки;
- Івано-Франківська область – 120 випадків;
- Київська область – 596 випадків;
- Кіровоградська область – 65 випадків;
- Луганська область – 187 випадків;
- Львівська область – 324 випадки;
- Миколаївська область – 120 випадків;
- Одеська область – 668 випадків;
- Полтавська область – 309 випадків;
- Рівненська область – 243 випадки;
- Сумська область – 115 випадків;
- Тернопільська область – 161 випадок;
- Харківська область – 557 випадків;
- Херсонська область – 117 випадків;
- Хмельницька область – 316 випадків;
- Черкаська область – 345 випадків;
- Чернівецька область – 139 випадків;
- Чернігівська область – 35 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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