Також за минулу добу в країні було госпіталізовано понад 1,8 тис. осіб з коронавірусною хворобою, померли більш як 240 осіб.

В Україні вчора було виявлено 5 тис. 583 нових випадків COVID-19, зокрема, захворіли 173 дитини та 229 медпрацівників.

Читайте також16% українців вважають, що вже перехворіли або хворіють на COVID-19 – опитуванняПро це повідомляється у Telegram-каналі МОЗ «Коронавірус_інфо».

Також за минулу добу була госпіталізована 1 тис. 811 осіб з коронавірусною хворобою, померли - 241 особа; одужали - 13 тис. 981 особа; зроблено тестувань за добу – 41 тис. 597.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 177 тис. 621 особа; одужали – 914 тис. 730 осіб; померли – 21 тис. 499.

Найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 вчора була зареєстрована у м. Київ (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях.

Коронавірус у Києві: свіжі дані

У Києві за минулу добу виявили 595 хворих на коронавірус. 19 людей померли. Усього за період пандемії в столиці 2246 летальних випадків від вірусу. Про це у Телеграм-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його даними, підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 124 835.

Захворіли:

353 жінки віком від 18 до 88 років

225 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв

7 дівчаток від 9 до 17 років та 10 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

18 медиків.

"До лікарень столиці госпіталізували 53 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 1807 людей. Усього коронавірус подолали 52 146 мешканців столиці", - зазначив мер.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 137, у Святошинському – 82 та в Дніпровському районі — 72 випадки.

Коронавірус в областях

Вінницька область – 186 випадків;

Волинська область – 154 випадки;

Дніпропетровська область – 295 випадків;

Донецька область – 280 випадків;

Житомирська область – 184 випадки;

Закарпатська область – 127 випадків;

Запорізька область – 358 випадків;

Івано-Франківська область – 177 випадків;

Київська область – 235 випадків;

Кіровоградська область – 41 випадок;

Луганська область – 124 випадки;

Львівська область – 337 випадків;

Миколаївська область – 170 випадків;

Одеська область – 223 випадки;

Полтавська область – 244 випадки;

Рівненська область – 251 випадок;

Сумська область – 261 випадок;

Тернопільська область – 150 випадків;

Харківська область – 302 випадки;

Херсонська область – 101 випадок;

Хмельницька область – 202 випадки;

Черкаська область – 162 випадки;

Чернівецька область – 209 випадків;

Чернігівська область – 215 випадків.

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Автори: Ірина Погоріла, Вікторія Токарєва