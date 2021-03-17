Зафіксовано 11,8 тисячі нових випадків захворювання.

В Україні за минулу добу зафіксували 11 833 нових випадків коронавірусу. Встановлено антирекорд за кількістю смертей.

Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його даними, захворіли 388 медиків та 609 дітей.

До лікарень за вчора потрапили 4887 пацієнтів з коронавірусом, а летальних випадків зафіксували 289. Одужали 5467 українців. За добу провели понад 121 тисячу тестувань (методом ПЛР – 50966, методом ІФА – 22035, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48143).

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"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях", - зазначив міністр.

Коронавірус в Україні: статистика по регіонах

м. Київ – 1 121 випадок;

Вінницька область – 750 випадків;

Волинська область – 239 випадків;

Дніпропетровська область – 539 випадків;

Донецька область – 373 випадки;

Житомирська область – 482 випадки;

Закарпатська – 557 випадків;

Запорізька область – 348 випадків;

Івано-Франківська область – 506 випадків;

Київська область – 630 випадків;

Кіровоградська область – 112 випадків;

Луганська область – 110 випадків;

Львівська область – 884 випадки;

Миколаївська область – 452 випадки;

Одеська область – 883 випадки;

Полтавська область – 265 випадків;

Рівненська область – 433 випадки;

Сумська область – 283 випадки;

Тернопільська область – 485 випадків;

Харківська область – 750 випадків;

Херсонська область – 66 випадків;

Хмельницька область – 703 випадки;

Черкаська область – 297 випадків;

Чернівецька область – 481 випадок;

Чернігівська область – 84 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Юрій Годован