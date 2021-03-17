В Україні за минулу добу зафіксували 11 833 нових випадків коронавірусу. Встановлено антирекорд за кількістю смертей.
Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його даними, захворіли 388 медиків та 609 дітей.
До лікарень за вчора потрапили 4887 пацієнтів з коронавірусом, а летальних випадків зафіксували 289. Одужали 5467 українців. За добу провели понад 121 тисячу тестувань (методом ПЛР – 50966, методом ІФА – 22035, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48143).
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"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях", - зазначив міністр.
Коронавірус в Україні: статистика по регіонах
- м. Київ – 1 121 випадок;
- Вінницька область – 750 випадків;
- Волинська область – 239 випадків;
- Дніпропетровська область – 539 випадків;
- Донецька область – 373 випадки;
- Житомирська область – 482 випадки;
- Закарпатська – 557 випадків;
- Запорізька область – 348 випадків;
- Івано-Франківська область – 506 випадків;
- Київська область – 630 випадків;
- Кіровоградська область – 112 випадків;
- Луганська область – 110 випадків;
- Львівська область – 884 випадки;
- Миколаївська область – 452 випадки;
- Одеська область – 883 випадки;
- Полтавська область – 265 випадків;
- Рівненська область – 433 випадки;
- Сумська область – 283 випадки;
- Тернопільська область – 485 випадків;
- Харківська область – 750 випадків;
- Херсонська область – 66 випадків;
- Хмельницька область – 703 випадки;
- Черкаська область – 297 випадків;
- Чернівецька область – 481 випадок;
- Чернігівська область – 84 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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