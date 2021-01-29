Глава МОЗ заявив, що одна політсила влаштувала "якусь істерію" з цього приводу.

В Україні не реєструватимуть російську вакцину від COVID-19 "Супутник V".

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Одна політична сила влаштувала якусь істерію з приводу реєстрації російської вакцини "Спутник V". Відразу можу сказати, що "можете істерити ще дуже довго", ніхто російську вакцину в країні реєструвати не буде", - заявив він.

Російська вакцина від коронавірусу

11 серпня 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу Sputnik V. Путін також стверджував, що одна з його доньок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, які б підтверджували, що вона безпечна й ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини у 92%.

24 серпня Путін домовився з Олександром Лукашенком про тестування російської вакцини проти коронавірусу на білорусах, і Білорусь стане першою країною, куди буде поставлена ця вакцина.

У МОЗ України неодноразово заявляли, що ця вакцина не пройшла третю фазу клінічних досліджень, а тому не може використовуватися в Україні.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначав, що Росія нав'язує Україні "гібридну" дискусію про закупівлю своєї вакцини від коронавірусу Sputnik V.

2 січня ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що харківське фармацевтичне підприємство "Біолік" подало у МОЗ документи на реєстрацію в Україні російської вакцини "Спутник V".

У МОЗ повідомляли, що проводять переговори з компанією-виробником вакцини від коронавірусу AstraZeneca та іншими провідними світовими компаніями-виробниками вакцин.

Також Україна має отримати першу партії у кількості 8 млн доз вакцини у рамках глобальної ініціативи COVAX.

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

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Автор: Костянтин Гончаров