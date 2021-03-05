Міністр наголосив, що держава повинна забезпечити вакциною, а люди мають почати вакцинуватися.

Максим Степанов назвав щеплення єдиним способом зупинити поширення коронавірусу.

Про це міністр охорони здоров'я повідомив у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає ТСН.

"26951 - це кількість життів українців, які за рік забрав COVID-19. Цей лічильник смерті ми повинні зупинити. І є спосіб його зупинити - це вакцинація. Все дуже просто. З одного боку є страшна хвороба, яка просто забирає життя. Ніхто з лікарів не може сказати, в якому віці і як вона буде протікати. Вона закінчується смертю, вона закінчується реанімацією. З іншого боку, є вакцина, є засіб захисту від цієї хвороби. Коли ти точно не помреш, якщо ти вакцинований. Коли ти точно не потрапиш до реанімації. Коли ти точно не будеш мати постковідні наслідки", - сказав Степанов.

Міністр наголосив, що держава повинна забезпечити вакциною, а люди мають почати вакцинуватися.

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"Це захист, це гарантія життя. Вакцина дорівнює життю. Що ми маємо в нашій країні? Ми маємо декілька місяців антивакцинальної вакханалії, я по-іншому це назвати не можу. У нас сформувалися просто якісь колаборанти "ковіду", які роблять все, щоб зірвати вакцинацію. То не така вакцина, то не такі терміни, то не той виробник, то ще щось відбувається", - сказав Степанов.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

У середу, 24 лютого, в Україні почали робити щеплення від коронавірусу медичним працівникам. Першим вакцинували лікаря-реаніматолога в Черкасах.

Раніше планувалося, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться препаратом виробництва компаній Pfizer/BionTech, який Україна мала отримати під час першої хвилі розподілу в рамках глобальної ініціативи COVAX. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз цієї вакцини.

Протягом першого півріччя Україна може отримати в рамках глобальної ініціативи COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

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Автор: УНІАН