Вакцінація відбувалася публічно за участю журналістів в Олександрійській клінічній лікарні у Києві.

Міністру охорони здоров’я Максиму Степанову зробили щеплення від коронавірусу.

Як передає кореспондент УНІАН, це відбувалося публічно за участю журналістів у Олександрійській клінічній лікарні у Києві.

Ряд телеканалів транслювали процедуру в прямому ефірі.

Перед вакцинацією міністр провів брифінг для журналістів.

У відповідь на питання, як він себе почуває після щеплення, Степанов сказав: "Мабуть краще, ніж до вакцинації".

Також міністр подякував медичному персоналу за виконану медичну процедуру.

"Якщо ти не вакцинувався - ти граєш у гру. Якщо ти, не дай Боже, захворієш - ти не розумієш, який буде перебіг хвороби, а якщо ти вакцинувався - то ти точно або не захворієш взагалі, або перенесеш цю хворобу в дуже легкій формі", - наголосив він.

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Степанов підкреслив, що наразі власним прикладом довів, що вакцина, якою вакцинуються українці Україні - ще "абсолютно безпечна вакцина, ефективна, яка діє".

Міністр ще раз повторив, що після введеної вакцини почувається абсолютно нормально.

"Завжди у невеличкого відсотку бувають якісь (побічні - УНІАН) реакції (на вакцину - УНІАН) - це зрозуміло, але коли ти оцінюєш цю реакцію та користь від вакцинації, то зрозуміло, що це навіть неможливо порівнювати", - додав міністр.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого, в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

У середу, 24 лютого, в Україні почали робити щеплення від коронавірусу. Першим вакцинували лікаря-реаніматолога в Черкасах.

Раніше планувалося, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться препаратом виробництва компаній Pfizer/BionTech, який Україна мала отримати під час першої хвилі розподілу в рамках глобальної ініціативи COVAX. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз цієї вакцини.

Протягом першого півріччя Україна може отримати в рамках глобальної ініціативи COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

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Автор: Костянтин Гончаров