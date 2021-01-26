У ВООЗ вважають, що людство має прагнути до досягнення контролю над вірусом.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила про небезпеку поширення коронавірусу навіть після широкої вакцинації.

Як повідомляє Сіньхуа, про це директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Раян сказав учора на віртуальній прес-конференції.

Відповідаючи на питання, чи стане COVID-19 ендемічним, Раян наголосив, що в доступному для огляду майбутньому охоплення вакцинацією не зможе забезпечити припинення передачі інфекції.

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Він наголосив, що не вважає, що світ повинен вважати знищення чи викорінення цього вірусу критерієм успіху.

За словами Раяна, країнам світу, імовірно, не варто розраховувати на позбавлення від вірусу в 2021 році, а також нагадав, що в історії людства "ми змогли перемогти лише одну хворобу на планеті – віспу".

"Ми повинні прагнути до досягнення контролю над вірусом", - заявив представник ВООЗ.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Раніше у ВООЗ заявили, що в 47 країнах світу, що мають переважно високий рівень доходу, вже введено понад 30 млн доз вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

У лютому-березні Україна очікує поставки вакцини від COVID-19. Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план зі збільшення квоти вакцин у рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт із китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

8 січня 2021 року глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, в цей час на стадії доклінічних випробувань знаходяться 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, із них 15 - третій, останній етап.

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Автор: Інна Андаліцька