Вітчизняна вакцина, за словами президента Білорусі, може з'явитися вже восени 2021 року.

Білорусь створить власну вакцину від коронавірусу.

Таку обіцянку зробив президент Олександр Лукашенко, звертаючись до президента Росії Володимира Путіна на зустрічі в Сочі.

«Ми часто обговорюємо тему коронавірусу і ваші досягнення — я завжди кажу: і наші трошки там є з радянських часів — у виробництві вакцин. У вас уже три зареєстровані вакцини, і ще в розробці. Ми теж йдемо цим шляхом, до осені ми отримаємо і свою вакцину, фахівці у нас є. Але зараз активно закуповуємо у вас», — цитує главу білоруської держави прес-служба президента Росії.

Лукашенко подякував Путіну за відкриття залізничного руху між країнами та «можливість туди-сюди рухатися громадянам через повітряні ворота». За його словами, Росія відправляла в Білорусь фахівців, які переконалися в тому, що країни знаходяться на приблизно однаковому рівні за захворюваністю на COVID-19.

Читайте також"Тут віруси не літають": Лукашенко назвав хокей найкращими ліками (відео)«На щастя, зараз різко почала зменшуватися захворюваність. Дай Боже, до осені або, може, до літа ми вже вийдемо до нуля ближче», — додав президент Білорусі.

Коронавірус в Білорусі

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Автор: Катерина Комолова