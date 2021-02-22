Білорусь створить власну вакцину від коронавірусу.
Таку обіцянку зробив президент Олександр Лукашенко, звертаючись до президента Росії Володимира Путіна на зустрічі в Сочі.
«Ми часто обговорюємо тему коронавірусу і ваші досягнення — я завжди кажу: і наші трошки там є з радянських часів — у виробництві вакцин. У вас уже три зареєстровані вакцини, і ще в розробці. Ми теж йдемо цим шляхом, до осені ми отримаємо і свою вакцину, фахівці у нас є. Але зараз активно закуповуємо у вас», — цитує главу білоруської держави прес-служба президента Росії.
Лукашенко подякував Путіну за відкриття залізничного руху між країнами та «можливість туди-сюди рухатися громадянам через повітряні ворота». За його словами, Росія відправляла в Білорусь фахівців, які переконалися в тому, що країни знаходяться на приблизно однаковому рівні за захворюваністю на COVID-19.
Читайте також"Тут віруси не літають": Лукашенко назвав хокей найкращими ліками (відео)«На щастя, зараз різко почала зменшуватися захворюваність. Дай Боже, до осені або, може, до літа ми вже вийдемо до нуля ближче», — додав президент Білорусі.
Коронавірус в Білорусі
- Перший випадок захворювання на COVID-19 в Білорусі офіційно підтвердили 28 лютого 2020 року, а 30 березня від наслідків зараження в країні померла перша людина.
- Влада Білорусі не запроваджувала загальний карантин, хоча й інформувала населення про необхідність дотримання заходів безпеки.
- У березні президент Білорусі Олександр Лукашенко жартував, що крім миття рук і дотримання режиму харчування, для боротьби з вірусом потрібно пити горілку, ходити в суху сауну і працювати «в полі на тракторі».
- У квітні Всесвітня організація охорони здоров'я била тривогу про те, що Білорусь «перейшла на новий рівень» пандемії коронавірусу. Владі країни радили якомога швидше скасувати всі масові заходи, заняття у школах та університетах, а також тимчасово зупинити роботу всіх «другорядних організацій і підприємств»
- Однак президент Лукашенко закликав не влаштовувати паніку і називав проблему коронавірусу політичною. Також він назвав «несусвітньою дурістю» і висловився проти носіння масок та інших захисних заходів у школах.
- У травні Лукашенко заявив, що попри поширення коронавірусу, в країні проведуть парад на 9 травня.
- «Якщо відверто, аналізуючи всі ось ці ось ваші "простирадла", які ви мені надсилаєте щоранку і щовечора, я особливо не парюся з приводу виявлених коронавірусних хворих», — також говорив Лукашенко.
- На сьогодні в Білорусі зафіксовано 279 456 випадків COVID-19, з них 1 144 — за останню добу. За весь час пандемії 1 921 людина померла.
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