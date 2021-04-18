Голова місцевого МОЗ зазначив, що "бразильський" штам коронавірусу діє більш агресивно на вагітних жінок.

Влада Бразилії закликала жінок не планувати поки вагітність через побоювання про негативний вплив на вагітних нового штаму коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Бразилії Рафаель Парент, пише Громадське з посиланням на Reuters.

За його словами, зараз медична система перевантажена, а також циркулює більш заразний "бразильський" штам коронавірусу.

"Клінічний досвід спеціалістів свідчить, що цей новий штам діє більш агресивно на вагітних жінок", - зазначив Парент.

Reuters зазначає, що Бразилія наразі є одним із світових епіцентрів пандемії COVID-19. Щодня через нього помирає більше бразильців, ніж жителів будь-якої іншої країни.

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Велика кількість хворих значно перевантажила медичну систему країни та спричинила дефіцит ліків і знеболювальних. Бразилія просить допомогти з цим міжнародних партнерів.

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Автор: Олександр Топчій