Влада Бразилії закликала жінок не планувати поки вагітність через побоювання про негативний вплив на вагітних нового штаму коронавірусу.
Міністр охорони здоров’я Бразилії Рафаель Парент, пише Громадське з посиланням на Reuters.
За його словами, зараз медична система перевантажена, а також циркулює більш заразний "бразильський" штам коронавірусу.
"Клінічний досвід спеціалістів свідчить, що цей новий штам діє більш агресивно на вагітних жінок", - зазначив Парент.
Reuters зазначає, що Бразилія наразі є одним із світових епіцентрів пандемії COVID-19. Щодня через нього помирає більше бразильців, ніж жителів будь-якої іншої країни.
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Велика кількість хворих значно перевантажила медичну систему країни та спричинила дефіцит ліків і знеболювальних. Бразилія просить допомогти з цим міжнародних партнерів.
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