Пацієнти потрапляють до лікарні у рамках живої черги.

Журналістка ТСН Наталія Нагорна розповіла про критичну ситуацію, яка склалася в інфекційному відділенні Броварської лікарні.

Про побачене там вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожПерша партія вакцини CoronaVac прибуде до України вже сьогодні – СтепановЗа її словами, коли вони зі знімальною групою приїхали до лікарні, – місць не було.

«Є такий різновид смерті від ковіда, який я назвала б «пацієнт пішов в туалет». Бо стало краще. Бо хочеться ходити. Пішов, впала сатурація, впав пацієнт, помер… Я бачила пацієнта з розбитим обличчям в інтенсивній терапії в Коломиї – його вчасно побачили на підлозі та врятували. Тут чоловік мав ще й хворе серце», - зазначила Наталія Нагорна.

Вона додала, що пацієнти потрапляють до лікарні у рамках живої черги.

«В коридорі чутно стогін – ще один пацієнт, з іншої палати, «доходить», печінка не витримує. Водночас навколо лікарні бігає хлопець. Він шукає, куди маму покласти. Його мама у візку. Вона важко дихає і хоче плакати. В палатах нам всі кажуть – потрапили в лікарню в живій черзі. Приїхали та чекали, що когось випишуть. Бо немає місць», – зазначила кореспондент.

Ситуація у Броварській лікарні

У Броварах Київської області районна лікарня обмежена в можливості приймати хворих, інтенсивна терапія повністю завантажена.

Повідомлялося, що через відсутність місць «швидкі» не забирають пацієнтів до лікарні навіть із задухою.

Хворим доводиться йти до лікарні самотужки та чекати на появу хоч якогось вільного місця, аби отримати допомогу.

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Автор: Катерина Шварц