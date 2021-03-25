Тим часом в Києві шість ковідних лікарень заповнені на 100%, а ще 8 – на 90%.

В Броварах Київської області районна лікарня обмежена в можливості приймати хворих, інтенсивна терапія повністю завантажена. Домогтись госпіталізації на швидкій практично неможливо.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Пацієнти розповідають, що через відсутність місць швидкі не забирали їх до лікарні навіть із задухою. Хворим довелось йти до лікарні самотужки і чекати на появу хоч якогось вільного місця, аби отримати допомогу.

"Дві швидкі викликали, але місць не було. І вже із задишкою я приїхала і чекала, щоб, може Дасть Бог, хтось випишеться", - розповідає одна із пацієнток.

«Тричі викликали швидку і нікуди не везли, бо вже ніде не було місць, ніде. Але я вже зовсім задихалась, то ми прийшли, чекали і так потрапили», - розповідає ще одна пацієнтка, яка вже дихає з кисневою маскою.

Водночас повідомляється, що в Києві шість ковідних лікарень заповнені на 100%, а ще 8 – на 90%.

Коронавірус у Києві: дані

У столиці за добу виявили 1267 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 156 603).

Про це повідомив мер Віталій Кличко. За його даними захворіли 726 жінок віком від 18 до 95 років; 475 чоловіків віком від 18 до 91 років; 32 дівчинки від 1 до 17 років та 34 хлопчики від 1 тижня до 17 років.

Крім цього, зафіксовано 35 летальних випадків від вірусу (загалом 3198), 144 госпіталізованих хворих, 370 госпіталізованих пацієнтів з підозрою на коронавірус, 600 подолали коронавірус (загалом 103 722)

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (259), Дніпровському (165) та в Деснянському (160).

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Автор: Дмитро Захаров