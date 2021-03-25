В Броварах Київської області районна лікарня обмежена в можливості приймати хворих, інтенсивна терапія повністю завантажена. Домогтись госпіталізації на швидкій практично неможливо.
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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Пацієнти розповідають, що через відсутність місць швидкі не забирали їх до лікарні навіть із задухою. Хворим довелось йти до лікарні самотужки і чекати на появу хоч якогось вільного місця, аби отримати допомогу.
"Дві швидкі викликали, але місць не було. І вже із задишкою я приїхала і чекала, щоб, може Дасть Бог, хтось випишеться", - розповідає одна із пацієнток.
«Тричі викликали швидку і нікуди не везли, бо вже ніде не було місць, ніде. Але я вже зовсім задихалась, то ми прийшли, чекали і так потрапили», - розповідає ще одна пацієнтка, яка вже дихає з кисневою маскою.
Водночас повідомляється, що в Києві шість ковідних лікарень заповнені на 100%, а ще 8 – на 90%.
Коронавірус у Києві: дані
- У столиці за добу виявили 1267 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 156 603).
- Про це повідомив мер Віталій Кличко. За його даними захворіли 726 жінок віком від 18 до 95 років; 475 чоловіків віком від 18 до 91 років; 32 дівчинки від 1 до 17 років та 34 хлопчики від 1 тижня до 17 років.
- Крім цього, зафіксовано 35 летальних випадків від вірусу (загалом 3198), 144 госпіталізованих хворих, 370 госпіталізованих пацієнтів з підозрою на коронавірус, 600 подолали коронавірус (загалом 103 722)
- Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (259), Дніпровському (165) та в Деснянському (160).
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