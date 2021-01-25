Дослідження показало, що діти набагато рідше заражаються, ніж їхні опікуни, а також рідше передають вірус комусь.

Навряд чи діти зіграли значну роль в поширенні коронавірусу протягом першої хвилі пандемії в 2020 році.

До таких висновків дійшли німецькі дослідники з університетської дитячої лікарні в Гейдельберзі та Ульмського університетського дослідницького центру, пише Українська правда. Життя.

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Діти менше страждають від COVID-19 показують дані різних країн щодо меншої смертності серед дітей, легшого перебігу симптомів та важкості захворювання. Точної причини цього наразі дослідники назвати не можуть. Однак, сперечаються також, чи не є при цьому діти основними розповсюджувачами вірусу, тож останнє німецьке дослідження, нещодавно опубліковане JAMA Paediatrics, заперечує цю версію.

Німецькі дослідники опрацювали дані 4964 людей, половина з яких батьки, а інша половина діти. Робота над дослідженням тривала з квітня по травень 2020 року. Середній вік дітей був 6 років, але місцями коливався до десяти років, а середній вік батьків 40 років.

Дослідження показало, що діти набагато рідше заражаються, ніж їхні опікуни, а також рідше передають вірус комусь.

Усім учасникам зробили мазок, а також зробили аналізи крові на предмет виявлення будь-яких ознак антитіл. Аналізи крові виявили, що 1,8% дорослих мали антитіла до вірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19. Показник серед дітей становив лише 0,6%, що втричі менше.

Дані також показали, що було 56 випадків, коли принаймні у одного з членів сім'ї був вірус. Випадків, коли раніше інфікований дорослий + не інфікована дитина було в 4,3 рази частіше, ніж випадків, коли раніше інфікована дитина плюс інфікований батько чи мати.

"В цьому дослідженні було доведено, що поширення інфекції SARS-CoV-2 в період локдауну на південному заході Німеччини був особливо низьким серед дітей віком від 1 до 10 років. Відповідно, маловірогідно, що діти є причиною ускладнення пандемії", – йдеться у висновках.

Однак дослідження проводилося, коли школи були закриті, тому діти менше піддавалися впливу вірусу, але науковці, які не брали участі в дослідженні кажуть, що це не означає, що висновки результатів дослідження могли б бути іншими.

Дослідження проводилося весною 2020 року, до появи нових штамів вірусу, зокрема, британського, який за попередніми висновками науковців робить дітей більш вразливими до вірусу.

Коронавірус в Україні: що відомо

З 25 січня 2020 року в Україні навчальні заклади повертаються до звичного режиму роботи після локдауну, який тривав з 8 по 24 січня.

Три останніх тижні була дозволена робота лише дитячих садків.

За даними міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, більшість закладів загальної середньої освіти вже розпочали освітній процес в очній формі або із частковим використанням змішаної та дистанційної форм.

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Автор: УНІАН