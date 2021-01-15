За його словами, у листопаді показник захворюваності серед дітей становив 3,1% від загальної кількості хворих, а у грудні відсоток дітей хворих на COVID-19 виріс до 5,9% від загальної кількості.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про зростання кількості хворих на COVID-19 серед дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу в Києві.

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Міністр зазначив, що за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 62 тис. 333 дитини. За його словами, у листопаді показник захворюваності серед дітей становив 3,1% від загальної кількості хворих, а у грудні відсоток дітей хворих на COVID-19 виріс до 5,9% від загальної кількості.

"Ця тенденція спостерігається у всьому світі. Тобто COVID став частіше вражати наших дітей. Діти почали частіше хворіти, більш того - саме з проявами симптомів. На початку епідемії діти хворіли без симптомів, як правило. Зараз вже з симптомами, в тому числі і з перебігом хвороби, який потребує госпіталізації", - сказав Степанов.

Він зазначив, що у разі, якщо діти зараз вийдуть на навчання в школи, це призведе до зростання захворюваності на COVID-19.

"Більшість випадків заражень дітей відбувається без симптомів. Тому виявлення інфікованих і не допущення їх в колективи буде просто неможливо на даному етапі. Якщо у дітей з'являються прояви хвороби - це значить напередодні три дні поспіль вона інфікувала і учнів, і вчителів", - додав Степанов.

Він підкреслив, що діти повинні будуть до закінчення посиленого карантину, до 25 січня, навчатися дистанційно.

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Автор: Леся Лещенко