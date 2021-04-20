COVID-19 часто викликає порушення в роботі шлунково-кишкового тракту дітей.

Коронавірус у дітей протікав в основному легше ніж у дорослих, а після появи британського штаму картина дещо змінилася, COVID-19 почав вражати дітей частіше.

Читайте такожКоронавірус у вагітних: як впливає, ризики для майбутніх мам та новонародженихПро це в інтерв'ю ТСН розповіла дитячий інфекціоніст з Кривого Рогу з 40-річним досвідом Світлана Куніцина. Вона зазначила, що серед симптомів, на які батькам варто звернути увагу це порушення в роботі шлунково-кишкового тракту.

"У дітей набагато частіше, ніж у дорослих фіксується ураження шлунково-кишкового тракту. Основні прояви вважаються респіраторні, за типом респіраторної інфекції з ускладненням за типом пневмонії. Але і шлунково-кишковий синдром теж вважається характерним. Якщо у дорослого населення він зустрічається рідше, то у дітей набагато частіше. Іноді навіть фіксуються форми, коли респіраторний синдром взагалі відсутній, а COVID-19 проявляється тільки травними розладами", - розповіла Куніцина.

Також у дітей, які підхопили коронавірус, можуть фіксуватися шкірно-слизові зміни: червоні щоки, виражений кон'юнктивіт, почервоніння очей і набряк повік, шкірний висип, "полуничний язик".

"Я б як лікар сказала, що ці прояви схожі певною мірою з синдромом Кавасакі. Ще у дітей фіксують досить важку форму коронавірусної хвороби - мультисистемний запальний синдром, коли уражається багато органів і систем в організмі. Це і серце, нирки і легені, і головний мозок, центральна нервова система і дуже виражений симптом ураження судин", — говорить лікар.

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Автор: Ірина Погоріла