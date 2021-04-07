Медик закликав громадян дотримуватися соціальної дистанції та носити маски, адже коронавірус став агресивнішим.

Завідувач інфекційним відділенням 21-ї міськлікарні Дніпра Володимир Чумак показав обстановку в медзакладі. За його словами, відділення заповнене пацієнтами з коронавірусом.

Відео з лікарні Чумак оприлюднив у Facebook.

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"Хвороба стала молодшою і агресивнішою, вона продовжує лякати і, на жаль, робить це вдало. Відділення заповнене. Медсестри і весь медичний персонал виснажений. Всі падають з ніг і вичавлюють білизну від поту. Цілодобова пекельна праця, яка завдає душевних травм. Одна надія - це маска на обличчі і дистанція в громадських місцях. Пам'ятайте про це, адже це важливо", - прокоментував ситуацію медик.

Днем раніше Чумак записав відеозвернення, в якому закликав жителів Дніпра дотримуватися заходів карантину.

"З приходом весни кількість коронавірусних хворих різко збільшилася у всіх стаціонарах міста. У тому числі й в 21-й лікарні, яка займається лікуванням COVID-19 вже понад рік. Це пов'язано, можливо, з мутацією вірусу. Тому що почали надходити хворі, які з самого початку вимагають кисневої підтримки», — сказав він.

Третя хвиля коронавірусу в Україні

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася Третя хвиля коронавірусу. Він додав, що у зв'язку з цим існує загроза нового жорсткого локдауну.

На сьогодні 11 регіонів України перебувають у "червоній" зоні епідемічної небезпеки. Однак загальнонаціональний локдаун поки не вводиться.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що "британський" штам коронавірусу "тероризує" Україну. За словами міністра, "британський" штам більш заразний, більш "молодий", з високим відсотком ускладнень і важкою клінічною картиною.

За даними сервісу Worldometers, станом на 7 квітня Україна вийшла на перше місце в Європі за смертністю від COVID-19.

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Автор: Дмитро Захаров