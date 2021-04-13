У чоловіка було уражено понад 60% легень / фото УНІАН
З важким коронавірусом і зовсім неробочими нирками - у Дніпрі врятували пацієнта, який мав мінімальні шанси вижити.
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Ігорю - 54 роки, 5 з них він живе на діалізі, бо його нирки не працюють.
Чоловік підхопив коронавірус і у вкрай важкому стані потрапив до реанімації.
У нього було уражено понад 60% легень. Чоловікові проводили діаліз прямо в центрі лікарні.
Ігоря вже виписали з обласної лікарні Мечникова. Його одужання називають дивом і медики, і сам пацієнт.
У Дніпрі врятували пацієнта, який мав мінімальні шанси вижити
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