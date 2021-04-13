Чоловік у вкрай важкому стані потрапив до реанімації.

З важким коронавірусом і зовсім неробочими нирками - у Дніпрі врятували пацієнта, який мав мінімальні шанси вижити.

Читайте такожВ Україні вдвічі збільшилось навантаження на медпрацівників, які лікують COVID-19Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Ігорю - 54 роки, 5 з них він живе на діалізі, бо його нирки не працюють.

Чоловік підхопив коронавірус і у вкрай важкому стані потрапив до реанімації.

У нього було уражено понад 60% легень. Чоловікові проводили діаліз прямо в центрі лікарні.

Ігоря вже виписали з обласної лікарні Мечникова. Його одужання називають дивом і медики, і сам пацієнт.

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Автор: Людмила Жерновська