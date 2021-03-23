В реанімації Мечникова перебувають 25 вкрай важких пацієнтів.

У Дніпрі в обласній лікарні імені Мечникова станом на сьогодні перебуває найбільше важких хворих на коронавірус із початку пандемії. У реанімації лежать 25 пацієнтів, із них два – на штучній вентиляції легенів і препаратах, які підтримують усі життєві функції.

Про це розказав головний лікар лікарні Сергій Риженко на своїй сторінці у Facebook.

"Всього у COVID-відділенні Мечникова 110 важких пацієнтів, це найвищий показник одночасного перебування хворих із початку епідемії. Реанімація Мечникова вже не витримує навантаження", – зазначив Риженко.

Він зауважує, що пацієнти надходять у запущеному стані, бо лікують коронавірус вдома "медом, цибулею і перцем". За словами Риженка, медикам вдалося вилікувати пацієнта, який потрапив до медзакладу з ураженням легенів коронавірусом понад 80%.

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"Ми виписали пацієнта, який надходив у термінальному стані. Йому 54 роки. Ураження легень - понад 80%. Одразу взятий на ШВЛ. Прогресувала серцева, а за нею і ниркова недостатність. Протягом 48 годин проводився гострий діаліз. Через 7 діб успішно знятий з ШВЛ. На 16-й день переведений в ковід-терапію. На 24 день виписаний на амбулаторне лікування. Все - завдяки найсучаснішим технологіям лікування коронавірусної пневмонії", - розповів Сергій Риженко.

Він додав, що зараз реанімації Мечникова вже не витримують навантаження. Хворі продовжують надходити, а пацієнтів, які надходять у важкому стані, дедалі більше.

Лікар нагадав про важливість вакцинації від коронавірусу, коли країну накриває третя хвиля захворювання. За його словами, 160 медиків лікарні вже вакциновані.

Коронавірус у Дніпрі: що відомо

Станом на ранок 23 березня 2021 року у Дніпрі за добу виявили майже 500 нових випадків COVID-19.

Загальна кількість виявлених хворих з початку пандемії склала 40 тис. 271. Одужали за добу 160 мешканців міста. Перебуває на лікуванні 3 тис. 482 людини, з них 779 – у стаціонарі.

Летальних випадків за добу 10, загалом з початку пандемії – 973.

Новини України та світу на ранок 23 березня

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Автор: Вікторія Гордієнко