За словами Риженка, щодня до реанімації потрапляють десятки пацієнтів з коронавірусом.

У Дніпровській обласній лікарні імені Мечникова нині відсутні місця для пацієнтів з коронавірусом.

Про це розповів головлікар медзакладу Сергій Риженко, пише видання "Гордон".

"Ми знову заповнені. Кількість хворих така ж, як була в листопаді, коли був найбільший підйом. Кожен день ми приймаємо десяток важких пацієнтів, які йдуть з приймальні прямо до реанімаційного відділення. COVID, на жаль, знову настає. Я не знаю, як назвати правильно, - третьою хвилею або це відновлення другої хвилі... Але знову стало багато, людям необхідна допомога", - сказав Риженко.

За його словами, "ковідні" відділення лікарні після невеликого послаблення знову запрацювали на повну силу. У реанімації медзакладу перебувають 22 людини з 19.

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"Вони дихають тільки за допомогою апаратів: одні – з маскою, інші – трансназально. Дуже складна ситуація... Був період у лютому, коли було менше надходжень. Як би ми не говорили, що карантини, локдауни - це погано, але для хворих це, напевно, було краще [рішення]. У той період було менше хворих. Зараз знову пішла хвиля, кожен день ми приймаємо людей з важкими проявами пневмонії, [з ураженням] 60-70% [легень], розуміючи заздалегідь, що багатьох з них можемо не врятувати", - розповів Риженко.

Лікар також зазначив, що багато пацієнтів переконані, що можуть вилікуватися вдома - травами, зіллям тощо. При цьому в лікарню потрапляють вже у важкому стані. Риженко нагадав: коронавірус досі не вивчений.

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"Серед молодих людей в основному гинуть ті, хто має вірусні або хронічні захворювання, – діабет та інші. Літні люди, на жаль, більше гинуть від постковідних ускладнень – це різні тромбози, інсульти, інфаркти. Здається, успішно пролікували коронавірусну пневмонію, через тиждень надходить з інсультом... Це підступна хвороба, яку до кінця ще ніхто не розшифрував. Я сподіваюся, що найближчим часом вчені поставлять крапку в цьому питанні і розкажуть, що необхідно для того, щоб успішно до кінця вилікувати хворого", – резюмував він.

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Автор: Юрій Годован