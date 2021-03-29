Риженко назвав третю хвилю захворюваності найстрашнішою.

У Дніпрі рятують п'ятьох пацієнтів з коронавірусом, в яких уражено 100% легень.

Про це повідомив головний лікар обласної лікарні імени Мечникова Сергій Риженко.

"Третя хвиля б’є рекорди… Зараз сплеск зараження, КОВІДна реанімація Мечникова переповнена. Крайні п'ять надійшли зі 100% ураженням легень. На сьогоднішній день в КОВІД-центрі Мечникова перебуває 118 пацієнтів, 24 - вкрай важких, 6 - на ШВЛ", - уточнив він.

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Третя хвиля пандемії, на думку Риженка, стає найстрашнішою, "дві попередні – тренування і розминка".

"У Мечникова відділення інтенсивної терапії та реанімації, переповнені і КОВІДними, і постКОВІДними пацієнтами. Якщо так буде продовжуватися, ми ризикуємо, що система охорони здоров'я може досягти своєї межі в квітні. Коронавірусна хвороба впливає на смак до життя - ми знаємо ряд пацієнтів, які покінчили життя самогубством. Тривала ізоляція і ряд психологічних факторів впливають на виникнення думок про самогубство", - написав він, додаючи, що зараз хвороба вражає й молодь.

Ускладнення від коронавірусу

За даними Риженка, у 99% пацієнтів, які перенесли коронавірусну інфекцію, зустрічаються депресія, тривога, головний біль та інші неврологічні порушення.

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"Виділяються чотири групи можливих ускладнень: кардіореспіраторні порушення, неврологічні, м'язово-скелетні, проблеми харчування і метаболізму. COVID-19 - системне захворювання, воно впливає на все, і наслідки жахливі. Вакцина - це шлях до свободи. Чим більше громадян отримають захист, тим швидше сформуємо колективний імунітет", - вважає лікар.

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Автор: Юрій Годован