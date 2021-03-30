Чоловік отримав вже дві дози вакцини Pfizer-BioNTech. Він проживає у столичному регіоні Іль-де-Франс - одному з тих, де наразі діють найжорсткіші карантинні обмеження.

80-річний француз, вакцинований обома дозами вакцини, звернувся до Державної ради, вимагаючи дозволити йому та іншим вакцинованим людям більше не дотримуватися карантинних обмежень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Europe1.

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Державна рада виконує дорадчі функції при уряді, а також є вищою адміністративною інстанцією.

Чоловік отримав вже дві дози вакцини Pfizer-BioNTech. Він проживає у столичному регіоні Іль-де-Франс - одному з тих, де наразі діють найжорсткіші карантинні обмеження, зокрема й заборона виходити на прогулянки далі ніж за 10 км від дому.

Його юристи в обгрунтуванні наголошують, що вакцини розглядаються як головне рішення для приборкання пандемії, і оскільки є дані про велику ефективність вакцини - для щеплених людей правила повинні бути інакшими, ніж для решти.

Міністерство охорони здоров’я у своїй першій реакції наголошує, що на цей час недостатньо наукових даних про те, чи можуть вакциновані люди поширювати вірус.

Глава МОЗ Олів’є Веран вказує також на те, що вакцина не є 100% ефективною, тим більше в умовах поширення нових штамів.

Коронавірус у Франції: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко