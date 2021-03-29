За життя дитини боролися два тижні / фото УНІАН, Олександр Прилепа

У Харкові помер 11-річний хлопчик  з коронавірусом.

Про це повідомляє Суспільне.

Як повідомляється, у дитини діагностували COVID-19 та тяжку форму герпесвірусної інфекції.

"Було діагностовано COVID-19 та важку форму герпесвірусної інфекції", — повідомила головний санітарний лікар області Любов Махота.

Повідомляється, що хлопчик потрапив до лікарні 8 березня, 26 березня пацієнт помер.

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"У нього був COVID і менінгоенцефаліт — тяжкий герпетичний менінгоенцефаліт", - розказав головний лікар дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар.

Летальних випадків серед дітей з підтвердженим COVID-19 на Харківщині досі не було.

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Автор: Катерина Лиманська