Наразі у лікарнях міста перебувають 732 пацієнти.

У медичних закладах Харкова, які приймають хворих на COVID-19, зайнято майже 90% ліжок.

Як повідомляє прес-служба мерії Харкова, про це сьогодні, 30 березня, на робочій нараді заявила заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

«87,2% ліжок зайнято в міських медустановах, призначених для лікування хворих на COVID-19», - розповіла вона.

За її словами, 732 пацієнти проходять лікування у стаціонарі, 438 з них перебувають на кисневій підтримці.

Горбунова-Рубан зазначила, що Харків залишиться у «помаранчевій» зоні, якщо дані за рівнем захворюваності цього тижня не перевищать показники минулого на 50%. Зараз цей показник становить 26%.

Крім того, вона повідомила, що у міських поліклініках триває тестування всіх пацієнтів, які звертаються з ознаками застудного захворювання.

«Всього було протестовано 51 тис. осіб, 8 тис. 370 результатів виявилися позитивними», - підкреслила Горбунова-Рубан.

Ситуація з коронавірусом на Харківщині: дані на 30 березня

За інформацією Харківського обласного лабораторного центру, станом на 30 березня в Харкові з початку епідемії зареєстровано 69 813 випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу у місті виявили 538 нових випадків COVID-19.

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Автор: Світлана Макринська