За порушення карантинного режиму громадянину країни загрожує трирічний тюремний срок.

Парламент Камбоджі схвалив закон, який передбачає суворі покарання за навмисне порушення правил боротьби з COVID-19.

Зокрема, за порушення карантинного режиму громадянин країни може отримати три роки в'язниці, повідомляє The Guardian.

Читайте такожУпор лежачі прийняти: на Балі придумали незвичайний спосіб покарання туристів за відсутність масок (відео)А за участь в організованій групі, яка навмисне поширює вірус, камбоджійцю тепер загрожуватиме 20 років позбавлення волі.

Міністр охорони здоров'я країни Мам Бунхенг назвав новий закон «міцною правовою базою для уряду... у справі захисту життя і здоров'я населення». У законодавчому органі проект закону підтримали одностайно.

На думку американської неурядової організації Human Rights Watch, закон може використовуватися для придушення інакомислення у країні, де вже неодноразово фіксувалися факти репресій проти опозиції. Правозахисники побоюються, що нові норми сприятимуть порушенню прав активістів і незгодних з політикою влади.

Довідка УНІАН. Королівство Камбоджа — це держава в Південно-Східній Азії, на півдні півострова Індокитай, зі столицею Пномпень. Конституційна монархія, глава держави — король, законодавчий орган — двопалатний парламент. Монарх обирається Радою королівського трону, прем'єр-міністр призначається монархом після вотуму довіри, отриманого в Національній асамблеї.

Повідомляється, що загалом з початку пандемії в 16-мільйонній Камбоджі зафіксували 932 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. 489 пацієнтів одужали, а смертельних випадків серед хворих на COVID-19 не було.

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Переклад: Катерина Комолова