Йдеться про місця у 12 відомчих закладах, розташованих у столиці.

Київська міська рада звернулася до Кабінету міністрів та Міністерства охорони здоров’я з проханням виконати рішення про використання медичної бази відомчих лікарень, які розташовані в Києві, для приймання та лікування хворих на COVID-19 киян.

Як передає кореспондент УНІАН, ініціативу направити відповідне звернення Київради до Кабміну та МОЗ підтримали 102 депутати, проти – 0, утрималися – 0.

У документі йдеться про можливість переобладнати протягом найближчих тижнів 12 медзакладів. Зокрема, лікарню «Феофанія», міські Клінічні лікарні на залізничному транспорті №1, №2, №3, Центральний клінічний госпіталь Держприкордонслужби, Центральний госпіталь військово-медичного управління Служби безпеки України, Центральний госпіталь Міністерства внутрішніх справ, Національний військово-медичний центр «Головний військовий госпіталь», Лікувально-діагностичний центр Міноборони; Державну наукову установу «Центр інноваційних медичних технологій» Національної академії наук України, державні територіальні медоб’єднання МВС в Києві та Київській області.

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Київрада просить обладнати заклади кисневими станціями, концентраторами, забезпечити лікарів засобами захисту та всім необхідним для лікування хворих на COVID-19.

Рішення прийняте через високі темпи поширення хвороби на території Києва та значну кількість госпіталізацій.

На сьогоднішньому засіданні також планувалося ухвалити рішення про направлення звернення до Кабміну та Верховної Ради щодо надання дозволу прямої закупівлі Київською міською держадміністрацією вакцин від COVID-19 у компаній-виробників та розробки механізму такої прямої закупівлі. Однак цей проект не набрав необхідної підтримки депутатського корпусу. Значна частина депутатів міськради заявили, що в рішенні нема потреби, оскільки місто на сьогодні й так може закуповувати вакцини за власний кошт, бо ніде не прописані заборони.

Проблема з вільними ліжками для хворих у Києві

Київський міський голова Віталій Кличко вже неодноразово звертався до уряду і МОЗ із проханням надати ліжка для хворих на COVID-19 у відомчих медзакладах на території столиці. За його словами, киян «ігнорують», він заявив, що вважає таку позицію Кабміну, МОЗ неприйнятною в умовах такої складної ситуації із захворюваністю в Києві.

Мер столиці повідомив, що в Академії наук обіцяють виділити Києву 500 ліжок, але цього замало.

Наразі в місті для приймання хворих на COVID-19 розгорнуто мережу з 6,2 тис. ліжок. Станом на 7 квітня заповненість ліжок в комунальних медичних закладах столиці становила понад 77%.

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Автор: Денис Прядко