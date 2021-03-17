Міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що звернувся до уряду з проханням посилити карантинні обмеження у Києві.
Про це він повідомив в ефірі Україна 24.
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На запитання, коли Київ може потрапити у "червону" зону, якщо нічого не робити з темпами поширення коронавірусу, Кличко відповів: «Я думаю, що час іде на декілька днів, щонайбільше тиждень».
Він зауважив, що нині рішення посилювати карантин ухвалює уряд, тому звернувся з цим проханням до Кабінету міністрів.
«Ми розглядаємо різні заходи, пропонуємо, але карантинні обмеження може вводити виключно уряд, оскільки з 17 лютого 2021-го міста не мають права посилювати карантинні обмеження на своїх територіях. Тобто, це є рішенням центральної влади. Тому ми звернулися до Кабінету міністрів посилити ці обмеження», – сказав мер столиці.
Напередодні Кличко просив уряд розширити карантинні обмеження у «помаранчевій» зоні, куди наразі входить й Київ.
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