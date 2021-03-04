Зростанню числа підтверджених випадків коронавірусу в Києві сприяє поширення інфекції в сім'ях і організованих колективах.
Про це розповів голова столичного управління Держпродспоживслужби Олег Рубан, пише "РБК-Україна".
"Сьогодні є приводи для занепокоєння щодо поширення інфекції в сім'ях і організованих колективах і пізнього звернення за медичною допомогою хворих на коронавірусну інфекцію", - заявив він.
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За словами Рубана, в Києві фіксують важкі й середньої тяжкості форми коронавірусу через несвоєчасне звернення за медичною допомогою.
"Сьогодні майже на 60% завантажені реанімації міста Києва, показники завантаження лікарень - 30-40%. Тому основна порада - при появі ознак захворювання відразу звертайтеся за медичною допомогою", - зазначив чиновник.
Як повідомлялося, за минулу добу в Києві підтвердили ще 868 випадки захворювання на коронавірус, помер 21 пацієнт.
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