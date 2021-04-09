Останнім часом більше хворіють діти, вони частіше потрапляють в лікарню, ніж рік чи півроку тому.

У Києві середній вік померлих від ускладнень COVID-19 становить 70 років.

Читайте такожКличко закликав ввести загальнонаціональний локдаунЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

Він зауважив, що, як і на початку пандемії, помирають переважно люди похилого віку.

«Середній вік тих, чиє життя забрав вірус, - 70 років. У віці від 65 років померли 2 тис. 778 хворих. Тим, кому було 50-64 роки, - 800 хворих. Лікарі зазначають, що через агресивність хвороби і більш складний її перебіг збільшилась кількість летальних випадків серед людей молодшого віку. У віці 30-49 років померли 211 киян», - повідомив мер.

За його інформацією, усього від початку пандемії в столиці померли 2 тис. 27 чоловіків та 1 тис. 770 жінок.

Мер додав, що у більшості випадків у померлих була супутня патологія, зокрема, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і надлишкова вага.

Кличко підкреслив, що тільки з початку квітня, тобто за 9 днів, від ускладнень коронавірусної хвороби померли 392 людини.

"Як бачимо зі статистики, не зменшується кількість госпіталізованих пацієнтів і хворих у важкому стані. Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 4 тис. 633 хворих на коронавірус, із них 43 дитини. 3 тис. 240 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3 тис. 885 людей. Під апаратами ШВЛ – 76 хворих», - зазначив мер.

За словами Кличка, останнім часом стали більше хворіти діти. Вони частіше потрапляють в лікарню, ніж рік чи півроку тому - зі складнішим перебігом хвороби. Також є діти, які потребують кисневої підтримки, чого не було раніше.

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Автор: Інна Андаліцька