У Києві розгорівся скандал навколо смерті важкохворої з COVID-19, яку лікарі київської лікарні №8 відмовилися переводити зі стаціонару в реанімацію.
Про це повідомляє волонтер Антоніна Селіна.
Відомо, що 47-річна Світлана хворіла на діабет і мала кілька хронічних захворювань. Після інфікування коронавірусом її доставили в лікарню. У ніч на неділю у жінки впала сатурація.
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Через чотири години її синові повідомили про погіршення стану матері. Медики просили привезти їм апарат СРАР. Але коли чоловік знайшов його, вони попросили шукати місце в реанімації іншої лікарні, адже у них нібито не було вільного місця.
За словами волонтерів, лікарі знали, що "швидка" не візьметься перевозити пацієнтку з дуже низькою сатурацією, а вільне ліжко для Світлани в лікарні було.
У підсумку жінку все-таки перевели в реанімацію, проте вона померла.
Волонтери назвали даний медзаклад не лікарнею, а порталом в пекло.
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