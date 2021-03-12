Заповненість ліжок в комунальних медзакладах на сьогодні становить 57%.

В лікарнях Києва сьогодні перебуває найбільша кількість хворих на COVID-19 від початку пандемії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

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За його даними, заповненість ліжок в комунальних медзакладах на сьогодні становить 57%.

"Як бачимо, збільшується кількість госпіталізованих пацієнтів. Сьогодні в лікарнях столиці - найбільша кількість хворих на COVID-19 від початку пандемії. Особливо тих, хто перебуває у тяжкому стані та потребує кисневої підтримки. Це тривожна тенденція", - сказав Кличко.

Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 2 тис. 548 хворих на COVID-19, із них 14 дітей. У важкому стані перебувають 1 тис. 689 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1 тис. 978 людей, під апаратами ШВЛ – 38 хворих.

У 29 медичних закладах Києва виділили майже 5100 ліжок для прийому хворих на COVID-19.

«Місто визначило для прийому хворих на коронавірус майже 5100 ліжок у 29 медзакладах столиці. Три з них – заклади «Укрзалізниці», - повідомив Кличко.

За його словами, сьогодні хворих на COVID-19 приймають 24 із визначених медзакладів. В них підготували понад 4 тисячі ліжок, з них подачею кисню обладнані більш ніж 3 тис. 760 ліжок. Кисневих концентраторів у медичних закладах Києва на сьогодні – 1 тис. 075.

«Нагадаю, на збільшення кількості ліжок із подачею кисню місто виділило майже 30 мільйонів гривень. Це – кошти на капітальний ремонт систем киснепостачання. Ще близько 7,5 мільйонів витратили на закупівлю кисневих концентраторів», - сказав Кличко.

Коронавірус у Києві: що відомо

Нагадаємо, у Києві минулої доби COVID-19 підтвердили у 896 осіб, 23 хворих померли.

Усього за період пандемії в столиці 2 тис. 857 летальних випадків від вірусу, а підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 144 тис. 910.

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Автор: Інна Андаліцька