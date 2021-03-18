Столиця повертається до жорстких карантинних обмежень.

У Києві з 20 березня запроваджується жорсткий карантин через ситуацію з поширенням коронавірусу.

Про це оголосив мер Києва Віталій Кличко.

"З 00:00 20 березня – тобто в ніч із п’ятниці на суботу – Київ запроваджує суворі карантинні обмеження. Бо нам треба рятувати здоров’я і життя людей", - сказав міський голова.

За словами Кличка, локдаун в Києві запроваджується на три тижні - до 9 квітня.

На час дії жорстких обмежень у столиці буде заборонено:

робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);

робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);

проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу);

проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);

присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос.

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Працюватимуть автозаправочні станції за умови дотримання суворих норм та без роботи кафе.

Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Фітнес і спортивні зали також, але без групових занять.

Працюватимуть дитячі садочки. Школи після канікул повернуться до навчання - але дистанційно.

Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Виключення - підприємства критичної інфраструктури.

Громадський транспорт столиці працюватиме в звичному режимі. З дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму та заповненістю місць для сидіння на 50%.

Ситуація з коронавірусом у Києві

У столиці 17 березня виявили понад 1 тис. нових хворих на COVID-19, 30 людей померли. До лікарень з коронавірусною хворобою госпіталізували 148 пацієнтів.

Учора Кличко заявив, що місто може опинитись у "червоній зоні" епідемічної небезпеки через кілька днів – максимум тиждень, якщо не посилювати карантинні обмеження.

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Автор: Олександр Топчій