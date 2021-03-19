За його словами, кращі лікарні столиці вже забиті на 100%.

Лікарні Києва переповнені пацієнтами з коронавірусом, койко-місць в медзакладах катастрофічно не вистачає.

Про це заявив експерт МОЗ, лікар відділення інтенсивної терапії Київської міської клінічної лікарні № 17 Сергій Дубров в ефірі програми "Право на владу".

За його словами, кращі лікарні столиці вже забиті на 100%.

"Є потенційно резервні місця. КМДА, Департамент охорони здоров'я збільшили кількість ліжок "ковідних", але вони не всі на сьогодні реально запущені. Лікарні "Укрзалізниці", які визначені для надання допомоги пацієнтам з COVID-19, на сьогодні немає жодного пацієнта. Не вирішені питання фінансування цих закладів, оскільки оскільки це відомчі заклади", - додав він.

Дубров додав, що на сьогодні ситуація з COVID-19 в Києві наближається до критичної. За його словами, щоб запобігти цьому, слід терміново прийняти рішення, які дозволять госпіталізувати пацієнтів в лікарні відомств, в установи Національної академії медичних наук, де можна швидко і якісно організувати медичну допомогу.

Карантин у Києві з 20 березня до 9 квітня: заборони і обмеження Заборонено Обмеження Дозволено Будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали Релігійні богослужіння можна проводити при 10 м2 площі на 1 особу Робота продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів Заборонена робота ТРЦ Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос Робота магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії Заборонене проведення людних релігійних богослужінь Автозаправочні станції працюватимуть без роботи кафе Працюватимуть дитячі садочки Заборонене проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних) Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом Громадський транспорт працюватиме із заповненістю місць для сидіння на 50% Заборонена присутність глядачів на спортивних змаганнях Фітнес та спортивні зали працюватимуть без групових занять Школи після канікул повернуться до дистанційного навчання Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу

На час дії жорстких обмежень у столиці буде заборонено:

робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);

робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);

проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 кв. м на 1 особу);

проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);

присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Він нагадав, що на черговому пленарному засіданні депутати не можуть ухвалити таке рішення, оскільки триває розгляд законопроекту щодо ринку землі, який не можна переривати розглядом інших питань.

"Будемо визначати, як далі буде влада працювати в цьому режимі. Подивимось", - підсумував Корнієнко.

Як повідомляв УНІАН, з 20 березня Київ запроваджує суворі карантинні епідобмеження, максимально наближені до обмежень "червоної" карантинної зони, які діятимуть до 9 квітня включно.

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Автор: Олег Давигора