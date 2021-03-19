У Києві зафіксували найвищий рівень госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом за весь час пандемії. Лікарні заповнені на понад 74%, 2433 пацієнтів — у важкому стані. Летальність зросла у 1,5 раза.

У Києві минулої доби COVID-19 підтвердили у 1 тис. 210 осіб, 24 хворих померли.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

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"Кількість хворих на COVID-19 у Києві, на жаль, збільшується. 1 тис. 210 інфікованих виявили в місті минулої доби. Померли 24 людини. Усього за період пандемії в столиці зареєстровано 3 тис. 015 летальних випадків, а підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 151 тис. 133", - сказав Кличко.

Серед тих, хто захворіли, 691 жінка віком від 18 до 93 років і 28 дівчаток від 1 до 17 років, а також 462 чоловіки віком від 18 до 93 років і 29 хлопчиків від 1 до 17 років. Захворіли, зокрема, 28 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 129 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу в Києві 258 людей. Усього COVID-19 подолали 100 тис. 804 жителі столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби в Дарницькому (302), Дніпровському (201) та Деснянському (184) районах.

У порівнянні з січнем захворюваність на COVID-19 у Києві збільшилася майже вдвічі, летальність від вірусу – в півтора раза. За словами Кличка, коронавірус став більш агресивним та призводить до тяжчих наслідків.

Кличко зазначив, якщо раніше більшість госпіталізованих становили люди старшого віку, то тепер частіше хворіють молоді кияни, чимало пацієнтів - це 30-40-річні жителі столиці.

"У порівнянні з січнем цього року у нас, якщо брати середні цифри, захворюваність збільшилася майже в два рази і продовжує зростати. Летальність від вірусу – в півтора раза. Тільки останніми днями фіксують від 24 до 30 смертей щодоби", - сказав мер.

Кличко додав, що заповненість ліжок у січні в Києві була в середньому 30 %, а тепер – понад 74 %. При цьому 90 % пацієнтів тепер потребують кисневої підтримки. Також під апаратами ШВЛ перебувають удвічі більше людей: якщо два місяці тому в середньому це було до 25 хворих, то сьогодні – за 50.

"За весь період пандемії в лікарнях столиці не було стільки хворих на COVID-19. Зокрема й тих, хто перебуває у важкому стані та потребує кисневої підтримки. Загалом у стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 3 тис. 453 хворих, з них 32 дитини. У важкому стані зараз перебувають 2 тис. 433 пацієнти, кисневу підтримку отримують 2 тис. 852 людини, під апаратами ШВЛ - 53 хворих", - повідомив мер.

"Це – факти і цифри. За ними – здоров'я і життя киян, яких ми повинні захистити і вберегти. Саме тому, щоб призупинити таке стрімке розповсюдження хвороби, щоб не "лягла" медична система, ми були змушені ухвалити рішення про суворі протиепідеміологічні обмеження. Бо якщо цього не зробити, наслідки можуть бути катастрофічними», - додав Кличко.

Коронавірус у Києві: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Київ наразі опинився у "червоній" зоні епідемічної небезпеки разом з Житомирською, Закарпатською, Івано-Франківською та Чернівецькою областями.

У столиці з 20 березня запроваджуються жорсткі карантинні обмеження, наближені до епідемічних обмежень "червоної зони". Вони діятимуть три тижні - до 9 квітня включно.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби в Україні було виявлено 15 тис. 850 нових випадків COVID-19.

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Автор: Інна Андаліцька