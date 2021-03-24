До лікарень столиці вчора госпіталізували 137 хворих пацієнтів, а також 390 з підозрою на коронавірус. Заповненість ліжок, організованих для прийому хворих, перевищує 74%.

У Києві за минулу добу зареєстровано найбільшу від початку пандемії добову кількість летальних випадків внаслідок інфікування коронавірусом – 49.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив Київський міський голова Віталій Кличко під час онлайн прес-брифінгу.

За його інформацією, у місті за минулу добу виявлено 1,3 тис. нових хворих на COVID-19.

"Ситуація із захворюваністю залишається складною. Кількість хворих у Києві, на жаль, продовжує збільшуватися. 1 300 інфікованих коронавірусом виявили в місті минулої доби. Збільшується і кількість летальних випадків від вірусу. Померли 49 людей. Це найбільше смертей за добу від початку пандемії. Усього за період пандемії в столиці 3 163 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 155 336", - повідомив Кличко.

Серед виявлених нових хворих: 731 жінка віком від 18 до 92 років і 42 дівчинки від одного до 17 років, а також 482 чоловіки віком від 18 до 99 років і 45 хлопчиків від одного місяця до 17 років.

Захворіли, зокрема, 32 медики.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 137 пацієнтів, а також 390 хворих з підозрою на коронавірус. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу в Києві 333 людини. Усього коронавірус подолали 103 тис. 122 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 235, Деснянському та Оболонському – по 187 та в Дніпровському районі - 184 випадки", - зазначив Кличко.

Ситуація у лікарнях Києва: що відомо

У стаціонарах Києва сьогодні перебуває найбільша кількість хворих на COVID-19 від початку пандемії: заповненість ліжок перевищує 74%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко під час онлайн брифінгу.

Читайте такожСитуація "близька до критичної": в Україні спрогнозували пік третьої хвилі COVID-19 вже за кілька тижнів

"Збільшується кількість госпіталізованих пацієнтів. Сьогодні в лікарнях столиці - найбільша кількість хворих від початку пандемії. Особливо тих, хто перебуває у тяжкому стані та потребує кисневої підтримки. Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 4 065 хворих на COVID-19, із них 39 дітей. 2 703 пацієнти - у тяжкому стані. Кисневу підтримку отримують 3 206 людей. Під апаратами ШВЛ – 49 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні – понад 74 відсотки", - сказав Кличко.

За словами мера, місто підготувало ще понад 800 ліжок для прийому пацієнтів з коронавірусною хворобою.

"Ми розуміємо, що зараз потрібно зробити все можливе, щоб у медичній системі столиці не сталося колапсу. Тому міська влада постійно збільшує кількість ліжок для пацієнтів, хворих на COVID-19. Тільки минулого тижня підготували ще 844 ліжка. І на сьогодні в Києві майже 6 тисяч ліжок для лікування хворих на COVID-19", - додав Кличко.

Коронавірус в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька