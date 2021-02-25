Першим провакцинованим став завідувач відділенням інфекційної реанімації Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко.

У Києві розпочався процес вакцинації від COVID-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield), наданою Міністерством охорони здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, процес вакцинації транслював у прямому ефірі телеканал "Київ".

Першим провакцинованим став завідувач відділення інфекційної реанімації Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко.

Куценко сказав, що після щеплення в нього "звичайне" самопочуття.

"Як завжди, ніяких поганих відчуттів немає… Вчора я сказав рідним, що буду вакцинуватися. Позавчора я сам дізнався, що буду вакцинуватися. Переді мною взагалі не стояло питання, чи робити це, чи ні. Ми займаємося лікуванням хворих на COVID-19 вже рік. Перший пацієнт у нас в реанімації був 20 березня. Перший летальний випадок зафіксований 6 квітня. Це все наростало лавиноподібно, і зараз ми кожен день бачимо людське горе, людські трагедії, тому вибору, вакцинуватись чи не вакцинуватись, взагалі немає", - розповів він.

Лікар переконаний, що для того, щоб збити шквал COVID-19, потрібна масова вакцинація населення.

Також він додав, що вже перехворів на COVID-19 у легкій формі в листопаді 2020 року.

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"Імунітет сформувався, але я нещодавно зробив ІФА-тест на імуноглобуліни G - вони різко впали, я не думаю, що прогадав (з вакцинацією - УНІАН), і вважаю, що так повинні зробити всі", - наголосив лікар.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

Вчора, 23 лютого, в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

Раніше планувалося, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться препаратом виробництва компаній Pfizer/BionTech, який Україна мала отримати під час першої хвилі розподілу в рамках глобальної ініціативи COVAX. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз цієї вакцини.

Протягом першого півріччя Україна може отримати в рамках глобальної ініціативи COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

У середу, 24 лютого, в Україні почали робити щеплення від коронавірусу. Першим вакцинували лікаря-реаніматолога в Черкасах.

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Автор: Костянтин Гончаров